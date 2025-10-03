Суд приговорил "ведьму" Алену Полынь к двум годам колонии за экстремизм

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ивантеевский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (Алена Полынь) по делу об экстремизме, сообщили в прокуратуре Московской области.
"Ивантеевский городской суд вынес приговор по уголовному делу по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Гособвинение просило суд приговорить Полынь к 3,5 годам колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Алену Полынь задержали в Ивантеевке прошлым летом. СК тогда обвинил ее в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Женщину арестовали, в суде она заявила, что частично признает вину.
В итоге ей были предъявлены обвинения по п. "а" ч.2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемая написала книгу "Мое имя Полынь", "содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении указанной группы лиц". Отмечается, что позднее издательство выпустило данное произведение тиражом около 200 экземпляров, после чего книги были размещены для продажи на маркетплейсе.
Согласно заключению экспертизы, книга содержит публичные призывы к экстремизму.