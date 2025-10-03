Суд приговорил "ведьму" Алену Полынь к двум годам колонии за экстремизм

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ивантеевский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (Алена Полынь) по делу об экстремизме, сообщили в прокуратуре Московской области.

"Ивантеевский городской суд вынес приговор по уголовному делу по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Гособвинение просило суд приговорить Полынь к 3,5 годам колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Алену Полынь задержали в Ивантеевке прошлым летом. СК тогда обвинил ее в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Женщину арестовали, в суде она заявила, что частично признает вину.

В итоге ей были предъявлены обвинения по п. "а" ч.2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемая написала книгу "Мое имя Полынь", "содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении указанной группы лиц". Отмечается, что позднее издательство выпустило данное произведение тиражом около 200 экземпляров, после чего книги были размещены для продажи на маркетплейсе.