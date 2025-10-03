https://ria.ru/20251003/prigovor-2046179448.html
Глава фирмы, передавший взятку замначальника тыла Росгвардии, получил срок
Глава фирмы, передавший взятку замначальника тыла Росгвардии, получил срок - РИА Новости, 03.10.2025
Глава фирмы, передавший взятку замначальника тыла Росгвардии, получил срок
Гендиректор фирмы, передавший взятку в 140 миллионов рублей замначальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаеву, осужден на семь лет колонии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:31:00+03:00
2025-10-03T14:31:00+03:00
2025-10-03T14:33:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981916360_0:248:1186:915_1920x0_80_0_0_6ff7f852479208f9d1c1b85707f8d5e1.jpg
https://ria.ru/20250929/rosgvardija-2045059640.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981916360_0:246:1186:1136_1920x0_80_0_0_080e1b90829641ae6b365e1c000824c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Глава фирмы, передавший взятку замначальника тыла Росгвардии, получил срок
Гендиректор фирмы получил 7 лет за передачу взятки замглавы тыла Росгвардии
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Гендиректор фирмы, передавший взятку в 140 миллионов рублей замначальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаеву, осужден на семь лет колонии, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
«
"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО "Флакфуд трейд" Махира Сафарова. Сафаров признан виновным в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как установлено следствием и судом, в 2023 году между государственным заказчиком и ООО "Пегас-Эко" заключен многомиллионный контракт на поставку быстровозводимых зданий, контроль за выполнением контракта возлагался на бывшего врио заместителя руководителя Департамента тылового обеспечения войск национальной гвардии России генерал-майора Мирзу Мирзаева.
В 2023-2024 годах Сафаров передал Мирзаеву взятку от руководителя ООО "Пегас-Эко" Захидова в размере 140 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении контракта. В результате совершенного преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб.
"Приговором суда Сафарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях, на срок два года шесть месяцев", - добавили в СК.