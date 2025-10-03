Рейтинг@Mail.ru
14:31 03.10.2025 (обновлено: 14:33 03.10.2025)
Глава фирмы, передавший взятку замначальника тыла Росгвардии, получил срок
© Фото : РосгвардияМирза Мирзаев
Мирза Мирзаев. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Гендиректор фирмы, передавший взятку в 140 миллионов рублей замначальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаеву, осужден на семь лет колонии, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО "Флакфуд трейд" Махира Сафарова. Сафаров признан виновным в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием и судом, в 2023 году между государственным заказчиком и ООО "Пегас-Эко" заключен многомиллионный контракт на поставку быстровозводимых зданий, контроль за выполнением контракта возлагался на бывшего врио заместителя руководителя Департамента тылового обеспечения войск национальной гвардии России генерал-майора Мирзу Мирзаева.
В 2023-2024 годах Сафаров передал Мирзаеву взятку от руководителя ООО "Пегас-Эко" Захидова в размере 140 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении контракта. В результате совершенного преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб.
"Приговором суда Сафарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях, на срок два года шесть месяцев", - добавили в СК.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Начальника вещевого управления в Росгвардии арестовали за взятку
29 сентября, 11:05
 
