Санду судится с односельчанкой, обвинившей ее деда в депортациях молдаван
15:51 03.10.2025 (обновлено: 17:53 03.10.2025)
Санду судится с односельчанкой, обвинившей ее деда в депортациях молдаван
в мире
молдавия
россия
европа
майя санду
facebook
евросоюз
молдавия
россия
европа
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, facebook, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Facebook, Евросоюз
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду уже давно судится со своей односельчанкой Анной Михалаке из-за обвинения, что ее дед способствовал депортациям, сообщил портал Gagauznews.
Михалаке, пенсионерка и бывшая учительница, в октябре 2024 года опубликовала в Facebook* пост, в котором заявила, что дед главы государства был доносчиком при советской власти и участвовал в депортации молдаван.
"После этой публикации президент подала на женщину в суд, обвинив ее в клевете и нарушении чести, достоинства и репутации. Адвокат Михалаке Игорь Хлопецкий утверждает, что располагает документами, подтверждающими участие Михаила Санду в репрессиях, они хранятся в одной из стран ЕС. Более того, юрист настаивает на проведении психиатрической экспертизы президента, считая, что она ведет себя агрессивно и патологически лжет. Однако в пятницу суд отклонил запрос о стационарной психиатрической экспертизе в отношении Майи Санду", — говорится в публикации.
Санду требует с пенсионерки три тысячи долларов компенсации.
"При этом пенсия Анны составляет менее 3,2 тысячи леев в месяц, то есть требуемая сумма в 15 раз превышает размер ее годового дохода. После поста Михалаке лишилась работы и подверглась давлению со стороны активистов партии "Действие и солидарность". Уже четыре месяца учительницу не берут ни в одну школу, несмотря на острую нехватку педагогов в стране", — пишет Gagauznews.
Двадцать восьмого сентября в Молдавии состоялись парламентские выборы. Правящая партия "Действие и солидарность" набрала 50,2 процента голосов, оппозиционные партии, включая "Патриотический блок", — 49,8 процента. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, а оппозиция выиграла выборы внутри страны. Таким образом, ПДС получит большинство мест в парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В последние годы режим Санду использует любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти. Против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреМолдавияРоссияЕвропаМайя СандуFacebookЕвросоюз
 
 
