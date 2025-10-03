Рейтинг@Mail.ru
00:08 03.10.2025
Правительство обсудит компенсацию регионам расходов на питание беженцев
Правительство обсудит компенсацию регионам расходов на питание беженцев

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит компенсацию регионам расходов на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свои дома, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О выделении МЧС России в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации", - говорится в материалах к заседанию.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на возмещение понесенных в 2024-2025 годах бюджетами субъектов РФ расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации.
Дети и подростки из Краматорска отправляются в оздоровительные лагеря России - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Туда не вернусь". Судьба беженцев, которых Россия спасла дважды
10 августа, 08:00
 
ОбществоРоссияУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
