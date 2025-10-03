Рейтинг@Mail.ru
Пропалестинские демонстранты перекрыли движение трамваев в центре Праги - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/praga-2046289012.html
Пропалестинские демонстранты перекрыли движение трамваев в центре Праги
Пропалестинские демонстранты перекрыли движение трамваев в центре Праги - РИА Новости, 03.10.2025
Пропалестинские демонстранты перекрыли движение трамваев в центре Праги
Группа пропалестинских демонстрантов, состоящая примерно из 30 человек, перекрыла движение трамваев на Национальном проспекте в центре Праги, усевшись на... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T22:22:00+03:00
2025-10-03T22:22:00+03:00
в мире
прага
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763113_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_31042d49423bffebdfb5e806c67ecb83.jpg
https://ria.ru/20251003/gaaga-2046165103.html
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763113_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45ffc0760d889594031222de8da6e2ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, прага
В мире, Прага
Пропалестинские демонстранты перекрыли движение трамваев в центре Праги

В Праге около 30 пропалестинских демонстрантов перекрыли движение трамваев

© AP Photo / Rogelio V. SolisПротестующий держит самодельный палестинский флаг
Протестующий держит самодельный палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Протестующий держит самодельный палестинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Группа пропалестинских демонстрантов, состоящая примерно из 30 человек, перекрыла движение трамваев на Национальном проспекте в центре Праги, усевшись на рельсы, трамваи вынуждены пользоваться объездными маршрутами, сообщил журналистам представитель пражского городского управления полиции Ян Данек.
"Могу подтвердить, что около тридцати пропалестинских протестующих перекрыли движение трамваев на Национальном проспекте в центре Праги. Водителям трамваев дано указание переориентироваться на объездные маршруты. Для решения ситуации к месту инцидента направлен полицейский наряд", - сказал Данек.
Полиция задерживает протестующего на пропалестинской демонстрации в Гааге. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге
Вчера, 13:36
 
В миреПрага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала