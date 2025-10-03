Рейтинг@Mail.ru
В ЕК ответили на вопрос о расследовании теракта на "Северных потоках"
16:29 03.10.2025 (обновлено: 17:15 03.10.2025)
В ЕК ответили на вопрос о расследовании теракта на "Северных потоках"
в мире
еврокомиссия
северный поток
авария на "северных потоках"
евросоюз
в мире, еврокомиссия, северный поток, авария на "северных потоках", евросоюз
В мире, Еврокомиссия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Евросоюз
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Страны ЕС несут ответственность за обеспечение защиты критически важной инфраструктуры и должны проводить расследование, заявили РИА Новости в Еврокомиссии в связи с терактом на "Северных потоках".
"Расследования и защита критически важной инфраструктуры входят в сферу ответственности государств-членов", - ответил представитель ЕК на просьбу прокомментировать очередное задержание в ЕС граждан Украины в рамках расследования теракта на "Северных потоках".
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Самые запоминающиеся заявления о диверсии на "Северных потоках"
26 сентября, 08:19
Итальянские карабинеры в августе по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором теракта. В сентябре суд Болоньи постановил выдать Кузнецова немецким властям. Адвокат подозреваемого сообщил РИА Новости в пятницу, что обжаловал решение о его экстрадиции в ФРГ в верховном Кассационном суде Италии.
В сентябре подозреваемый в совершении теракта Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. В среду Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке 1" и " Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Появились новые детали в деле о подрыве "Северных потоков"
30 сентября, 17:45
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Британские военные во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Король наградил лично". Кто взорвал "Северный поток" вместо украинцев
26 сентября, 08:00
 
