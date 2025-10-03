Российские войска закрепились в селе Полтавка, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Российские войска закрепись в селе Полтавка в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее Рогов сообщал, что российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки, противник отошел за реку Янчур. Полтавка находится западнее сел Ольговское и Новоивановка, об освобождении которых ранее сообщало Минобороны РФ.

"Наши войска закрепись в селе Полтавка. Продвижение русской армии продолжается и в окрестностях села. Севернее Полтавки освобождено свыше 3,5 квадратных километров", - сказал Рогов.