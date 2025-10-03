Рейтинг@Mail.ru
Российские войска закрепились в селе Полтавка, заявил Рогов - РИА Новости, 03.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 03.10.2025
Российские войска закрепились в селе Полтавка, заявил Рогов
Российские войска закрепились в селе Полтавка, заявил Рогов
Российские войска закрепились в селе Полтавка, заявил Рогов

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Российские войска закрепись в селе Полтавка в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки, противник отошел за реку Янчур. Полтавка находится западнее сел Ольговское и Новоивановка, об освобождении которых ранее сообщало Минобороны РФ.
"Наши войска закрепись в селе Полтавка. Продвижение русской армии продолжается и в окрестностях села. Севернее Полтавки освобождено свыше 3,5 квадратных километров", - сказал Рогов.
По его словам, бои за освобождение села продолжаются.
Операторы FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ВС России забрасывают дроны в тыловые районы ВСУ
