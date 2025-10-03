Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/polsha-2046292588.html
Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой
Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой - РИА Новости, 03.10.2025
Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой
Президент Польши своим распоряжением направил войска на границы с Германией и Литвой, сообщает Бюро национальной безопасности республики. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T23:13:00+03:00
2025-10-03T23:13:00+03:00
в мире
польша
германия
литва
кароль навроцкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_d1e2358312ec9560c5545e9205accaff.jpg
https://ria.ru/20251003/polsha-2046167912.html
польша
германия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34bbc47a03b777edbe605bcef36a8770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, германия, литва, кароль навроцкий
В мире, Польша, Германия, Литва, Кароль Навроцкий
Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой

Навроцкий своим распоряжением направил войска на границы с Германией и Литвой

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Президент Польши своим распоряжением направил войска на границы с Германией и Литвой, сообщает Бюро национальной безопасности республики.
"Президент Республики Польша, главнокомандующий вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 3 октября 2025 года об использовании подразделений и частей вооруженных сил Республики Польша для оказания помощи пограничной страже", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года подразделения и части вооруженных сил Польши будут применяться "для обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка в пределах территории пограничных переходов и в приграничной зоне на государственной границе с Федеративной республикой Германия и Литовской Республикой".
Состав и численность войск, направляемых на границу не уточняется.
Польша восстановила пограничный контроль на границах с Германией и Литвой 7 июля. В ходе проверок пограничники при поддержке полиции и военных могут останавливать для выборочного контроля автомобили, проверять документы у граждан. В настоящее время на польско-немецкой границе проверки проводятся в 52 местах, а на польско-литовской границе - в 13.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Польша хочет возобновить территориальный спор с Чехией, пишут СМИ
Вчера, 13:55
 
В миреПольшаГерманияЛитваКароль Навроцкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала