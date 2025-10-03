Рейтинг@Mail.ru
Польша хочет возобновить территориальный спор с Чехией, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
13:55 03.10.2025
Польша хочет возобновить территориальный спор с Чехией, пишут СМИ
Польша хочет возобновить территориальный спор с Чехией, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
Польша хочет возобновить территориальный спор с Чехией, пишут СМИ
Польское правительство намерено вновь поднять вопрос так называемого территориального долга Чехии перед Польшей, сообщает газета Fakt. РИА Новости, 03.10.2025
в мире
польша
чехия
нижнесилезское воеводство
матеуш моравецкий
андрей бабиш
польша
чехия
нижнесилезское воеводство
в мире, польша, чехия, нижнесилезское воеводство, матеуш моравецкий, андрей бабиш
В мире, Польша, Чехия, Нижнесилезское воеводство, Матеуш Моравецкий, Андрей Бабиш
Польша хочет возобновить территориальный спор с Чехией, пишут СМИ

Fakt: Польша намерена вновь поднять вопрос территориального долга Чехии

ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Польское правительство намерено вновь поднять вопрос так называемого территориального долга Чехии перед Польшей, сообщает газета Fakt.
"Речь идёт о 368 гектарах приграничных земель, которые, согласно соглашениям 1950-х годов, оставались за чешской стороной. Эти территории расположены недалеко от гмины Бяла-Вода в Нижнесилезском воеводстве и деревни Бодзанув в гмине Глухолазы Опольского воеводства. Польское правительство планирует возобновить переговоры по этому вопросу, ожидая результатов парламентских выборов, которые пройдут в Чехии 3 и 4 октября", - отмечает издание.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В РПЦ назвали грехом увлечение президента Польши спиритизмом
2 октября, 07:22
Представитель МИД Польши подтвердил газете, что "планируется возобновить польско-чешские консультации на уровне экспертов". "Их цель — представить позиции сторон по урегулированию чешского территориального долга", — отметил дипломатический источник.
Как поясняет Fakt, Вопрос так называемого территориального долга уходит корнями в 1958 год, когда Польская Народная Республика и тогдашняя Чехословакия перестроили свои границы. Согласно архивным документам, Польша уступила 1205 гектаров своим соседям и получила взамен 837 гектаров. В результате образовался пробел в 368 гектаров, который Польша не вернула себе до сих пор.
В последние годы этот вопрос неоднократно поднимался на польско-чешских переговорах. Была даже создана специальная Постоянная польско-чешская пограничная комиссия, а в 2015 году чешское правительство утвердило список земельных участков, которые будут возвращены Польше. Однако как сообщают польские дипломаты, переговоры были приостановлены.
Занимавший ранее пост премьер-министра Матеуш Моравецкий пытался вернуться к этому вопросу в 2021 году, но премьер-министр Чехии Андрей Бабиш тогда не сформулировал четкой позиции. Хотя чехи признают необходимость возвращения земель в Нижнесилезском и Опольском воеводствах, они настаивают на их передаче Чешской Церкви.
Президент Польши Кароль Навроцкий в зале Генеральной Ассамблеи ООН. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Президент Польши ответил на вопрос о своей привычке употреблять снюс
30 сентября, 11:26
 
В миреПольшаЧехияНижнесилезское воеводствоМатеуш МоравецкийАндрей Бабиш
 
 
