Польша хочет возобновить территориальный спор с Чехией, пишут СМИ

Представитель МИД Польши подтвердил газете, что "планируется возобновить польско-чешские консультации на уровне экспертов". "Их цель — представить позиции сторон по урегулированию чешского территориального долга", — отметил дипломатический источник.

В последние годы этот вопрос неоднократно поднимался на польско-чешских переговорах. Была даже создана специальная Постоянная польско-чешская пограничная комиссия, а в 2015 году чешское правительство утвердило список земельных участков, которые будут возвращены Польше. Однако как сообщают польские дипломаты, переговоры были приостановлены.