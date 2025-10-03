Рейтинг@Mail.ru
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/polsha-2046119650.html
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией - РИА Новости, 03.10.2025
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:02:00+03:00
2025-10-03T11:02:00+03:00
в мире
россия
польша
германия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
https://ria.ru/20250928/neft-2044914357.html
https://ria.ru/20250917/litva-2042587700.html
россия
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, германия, нато
В мире, Россия, Польша, Германия, НАТО
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией

Польша построит топливопровод НАТО длиной 300 км от границы с Германией

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.
В пятницу в Военном образовательном центре в Варшаве проходит церемония подписания предварительного соглашения об интеграции трубопроводных систем Польши и НАТО.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Фицо призвал Венгрию сотрудничать в вопросах поставок энергоресурсов
28 сентября, 14:25
"Этот проект предполагает строительство топливопровода длиной 300 километров от границы с Германией до базы PERN (польский оператор трубопроводов – ред.) в Быдгоще", - сказал Томчик.
Он отметил, что стоимость проекта будет составлять около 20 миллиардов злотых (около 5,5 миллиардов долларов). Замминистра утверждает, что эти средства уже запланированы штаб-квартирой НАТО.
Томчик уточнил, что речь идет о продлении стратегического трубопровода, который строился в ожидании войны с Советским союзом.
"В 60-70-х годах в НАТО создали большую систему трубопроводов. Это было сделано на случай столкновения с Советским союзом, а реально – с Россией. На поле боя самое важное – это техника, боеприпасы и топливо", - добавил он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Польше рассказали, что происходит в НАТО из-за страха перед Россией
17 сентября, 22:22
 
В миреРоссияПольшаГерманияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала