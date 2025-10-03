https://ria.ru/20251003/polsha-2046119650.html
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией - РИА Новости, 03.10.2025
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:02:00+03:00
2025-10-03T11:02:00+03:00
2025-10-03T11:02:00+03:00
в мире
россия
польша
германия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
https://ria.ru/20250928/neft-2044914357.html
https://ria.ru/20250917/litva-2042587700.html
россия
польша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, германия, нато
В мире, Россия, Польша, Германия, НАТО
Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией
Польша построит топливопровод НАТО длиной 300 км от границы с Германией
ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.
В пятницу в Военном образовательном центре в Варшаве
проходит церемония подписания предварительного соглашения об интеграции трубопроводных систем Польши
и НАТО
.
"Этот проект предполагает строительство топливопровода длиной 300 километров от границы с Германией
до базы PERN (польский оператор трубопроводов – ред.) в Быдгоще", - сказал Томчик.
Он отметил, что стоимость проекта будет составлять около 20 миллиардов злотых (около 5,5 миллиардов долларов). Замминистра утверждает, что эти средства уже запланированы штаб-квартирой НАТО.
Томчик уточнил, что речь идет о продлении стратегического трубопровода, который строился в ожидании войны с Советским союзом.
"В 60-70-х годах в НАТО создали большую систему трубопроводов. Это было сделано на случай столкновения с Советским союзом, а реально – с Россией
. На поле боя самое важное – это техника, боеприпасы и топливо", - добавил он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве
не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.