Задержанные израильскими военными поляки находятся в безопасности - РИА Новости, 03.10.2025
01:28 03.10.2025
Задержанные израильскими военными поляки находятся в безопасности
Задержанные израильскими военными польские участники "Флотилии стойкости" находятся в безопасности, сообщает МИД республики.
Задержанные израильскими военными поляки находятся в безопасности

ВАРШАВА, 3 окт - РИА Новости. Задержанные израильскими военными польские участники "Флотилии стойкости" находятся в безопасности, сообщает МИД республики.
Израильские военные ранее задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости".
"Польские граждане находятся в безопасности. Консул Республики Польша в рамках закона и реалий военных действий окажет им помощь. В то же время мы вновь призываем воздерживаться от поездок в места, охваченные вооруженным конфликтом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента получения информации об участии в инциденте польских граждан МИД следит за развитием ситуации. "С целью анализа возможных действий с прошлой недели в МИД регулярно собирается кризисный штаб. Мы находимся в постоянном контакте с властями Израиля, посольством Израиля в Варшаве и другими странами, вовлеченными в это", - говорится в сообщении.
При этом в МИД сообщили, что представители польского внешнеполитического ведомства неоднократно связывались с представителями "Флотилии", а также с ее участниками, "предупреждая о рисках и последствиях участия в этом мероприятии".
Также отмечается, что Польша признала государственность Палестины в 1988 году. "В Варшаве находится посольство Палестинской автономии, а наша страна является домом для многочисленной палестинской диаспоры. Польша последовательно выступает за двухгосударственное решение, предполагающее существование как палестинского государства, так и Израиля", - говорится в сообщении.
Ранее депутат сейма Польши Франтишек Стерчевский сообщил, что захвачен израильскими военными в числе участников "Флотилии стойкости".
