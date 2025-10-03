https://ria.ru/20251003/poiski-2046090056.html
В местности в Красноярском крае, где потерялась семья, водятся медведи
В местности в Красноярском крае, где потерялась семья, водятся медведи - РИА Новости, 03.10.2025
В местности в Красноярском крае, где потерялась семья, водятся медведи
В районе в Красноярском крае, где потерялась семья из трех человек, обитают дикие звери, в том числе медведи, рассказали РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 03.10.2025
В местности в Красноярском крае, где потерялась семья, водятся медведи
В районе, где пропала семья в Красноярском крае, водятся медведи
КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. В районе в Красноярском крае, где потерялась семья из трех человек, обитают дикие звери, в том числе медведи, рассказали РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
"Там закрытая территория для охоты, поэтому там много дикого зверя. И косули, и козы, и медведи, и другие животные", — сказал собеседник агентства.
Двое взрослых и пятилетняя девочка 28 сентября отправились в турпоход к горе Буратинка и c тех пор не выходили на связь. По данным СК
, планировалось, что поход будет групповым, но группа не собралась из-за плохого прогноза погоды. Семья отправилась по маршруту самостоятельно, при этом они не регистрировались в МЧС
.
В поисках участвуют более 200 человек, территорию обследуют с вертолета и беспилотников. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения туристов.