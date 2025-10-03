Рейтинг@Mail.ru
В местности в Красноярском крае, где потерялась семья, водятся медведи - РИА Новости, 03.10.2025
07:45 03.10.2025 (обновлено: 10:24 03.10.2025)
В местности в Красноярском крае, где потерялась семья, водятся медведи
В местности в Красноярском крае, где потерялась семья, водятся медведи - РИА Новости, 03.10.2025
В местности в Красноярском крае, где потерялась семья, водятся медведи
В районе в Красноярском крае, где потерялась семья из трех человек, обитают дикие звери, в том числе медведи, рассказали РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В районе, где пропала семья в Красноярском крае, водятся медведи

Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода
Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода
КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. В районе в Красноярском крае, где потерялась семья из трех человек, обитают дикие звери, в том числе медведи, рассказали РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
"Там закрытая территория для охоты, поэтому там много дикого зверя. И косули, и козы, и медведи, и другие животные", — сказал собеседник агентства.
