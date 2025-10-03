Дело обвиняемого в подрыве авто офицера в Москве поступило в суд

https://ria.ru/20251003/podryv-2046074658.html

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дела в отношении Евгения Серебрякова*, обвиняемого в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в инстанции."Уголовное дело поступило", - сказали в суде.Как сообщала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, фигурант дела обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении.Утром 24 июля прошлого года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.Расследование дела в отношении организаторов подрыва автомобиля, а также против других участников террористической группы выделено в отдельное производство.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

