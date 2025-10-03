На поддержку бизнеса в приграничье выделили более четырех миллиардов рублей

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство дополнительно выделило более 4 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что в этом году уже было выделено около 2 миллиардов рублей, что позволило компаниям сохранить производство, компенсировать часть расходов по заработной плате.