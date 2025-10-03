Рейтинг@Mail.ru
На поддержку бизнеса в приграничье выделили более четырех миллиардов рублей
17:53 03.10.2025 (обновлено: 17:56 03.10.2025)
На поддержку бизнеса в приграничье выделили более четырех миллиардов рублей
На поддержку бизнеса в приграничье выделили более четырех миллиардов рублей - РИА Новости, 03.10.2025
На поддержку бизнеса в приграничье выделили более четырех миллиардов рублей
Правительство дополнительно выделило более 4 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 03.10.2025
экономика, курская область, россия, михаил мишустин
Экономика, Курская область, Россия, Михаил Мишустин
На поддержку бизнеса в приграничье выделили более четырех миллиардов рублей

На поддержку бизнеса в приграничье дополнительно выделили более 4 млрд рублей

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство дополнительно выделило более 4 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня направим еще более 4 миллиардов рублей Белогородской, Брянской и Курской областям в рамках программы комплексного восстановления этих территорий, благодаря чему предприятия смогут получить субсидии, льготные займы, также средства на оплату страховых взносов, чтобы возобновить деятельность и сократить свои издержки, а также для того, чтобы закупить необходимое оборудование и наладить выпуск товаров и услуг. Это сейчас особенно необходимо", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Глава правительства отметил, что в этом году уже было выделено около 2 миллиардов рублей, что позволило компаниям сохранить производство, компенсировать часть расходов по заработной плате.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Кабмин направит 2 млрд руб приграничным регионам на ремонт школ и детсадов
Экономика Курская область Россия Михаил Мишустин
 
 
