На поддержку бизнеса в приграничье выделили более четырех миллиардов рублей
Правительство дополнительно выделило более 4 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 03.10.2025
