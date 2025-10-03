Освобожденный из плена россиянин поздравил жену с годовщиной

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Освобождённый из плена ВСУ российский военнослужащий поздравил жену с годовщиной сразу после приземления в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Малышка, я дома. Я решил поздравить тебя с годовщиной таким образом. Чтобы позвонить, а не писать письма раз в три месяца. Я тебя очень люблю. Извини, что разбудил, я знаю, что уже очень позднее время. Такое событие. Мы в Москве, я тебе при возможности позвоню, передай всем привет", - сказал он по телефону.
Ранее в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 185 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали столько же военнопленных ВСУ. Кроме того, Москва вернула 20 гражданских лиц.
Сперва освобожденных доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.