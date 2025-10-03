Рейтинг@Mail.ru
Освобожденный из плена россиянин поздравил жену с годовщиной - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/plen-2046063304.html
Освобожденный из плена россиянин поздравил жену с годовщиной
Освобожденный из плена россиянин поздравил жену с годовщиной - РИА Новости, 03.10.2025
Освобожденный из плена россиянин поздравил жену с годовщиной
Освобождённый из плена ВСУ российский военнослужащий поздравил жену с годовщиной сразу после приземления в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T00:27:00+03:00
2025-10-03T00:27:00+03:00
в мире
москва
россия
белоруссия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022826417_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f576169ebff6320d2d7610176cfc5cc.jpg
https://ria.ru/20251003/plen-2046061523.html
https://ria.ru/20251002/zhiteli-2045904872.html
москва
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022826417_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_01b3cf263e64dbeb3bd31eefc76271b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, белоруссия, вооруженные силы украины
В мире, Москва, Россия, Белоруссия, Вооруженные силы Украины
Освобожденный из плена россиянин поздравил жену с годовщиной

Освобожденный боец поздравил жену с годовщиной после приземления в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Освобождённый из плена ВСУ российский военнослужащий поздравил жену с годовщиной сразу после приземления в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Малышка, я дома. Я решил поздравить тебя с годовщиной таким образом. Чтобы позвонить, а не писать письма раз в три месяца. Я тебя очень люблю. Извини, что разбудил, я знаю, что уже очень позднее время. Такое событие. Мы в Москве, я тебе при возможности позвоню, передай всем привет", - сказал он по телефону.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Освобожденный российский боец поблагодарил всех, кто участвовал в обмене
00:03
Ранее в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 185 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали столько же военнопленных ВСУ. Кроме того, Москва вернула 20 гражданских лиц.
Сперва освобожденных доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.
Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Россия также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Москалькова: еще десять россиян, удерживаемых в Сумах, вернутся в Россию
Вчера, 16:22
 
В миреМоскваРоссияБелоруссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала