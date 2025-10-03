https://ria.ru/20251003/plen-2046061523.html

Освобожденный российский боец поблагодарил всех, кто участвовал в обмене

Освобожденный российский боец поблагодарил всех, кто участвовал в обмене - РИА Новости, 03.10.2025

Освобожденный российский боец поблагодарил всех, кто участвовал в обмене

Освобожденный из плена ВСУ российский военнослужащий поблагодарил всех, кто участвовал в обмене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2025

2025-10-03T00:03:00+03:00

2025-10-03T00:03:00+03:00

2025-10-03T00:03:00+03:00

россия

стамбул

белоруссия

вооруженные силы украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035352337_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_2e3224b2657804c3a78128e4ed212a0b.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Освобожденный из плена ВСУ российский военнослужащий поблагодарил всех, кто участвовал в обмене, передает корреспондент РИА Новости. "Просто хочется поблагодарить всех, кто участвовал в обмене, сказать спасибо огромное, благодарность наша бесконечна", - сказал он по возвращении в Россию. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, РФ вернула 20 гражданских лиц. Сперва российских военнослужащих и гражданских доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем они на самолете прибыли в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

https://ria.ru/20251002/plen-2046028536.html

https://ria.ru/20251002/zhiteli-2045904872.html

россия

стамбул

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, стамбул, белоруссия, вооруженные силы украины, общество