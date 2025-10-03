Рейтинг@Mail.ru
Освобожденный российский боец поблагодарил всех, кто участвовал в обмене - РИА Новости, 03.10.2025
00:03 03.10.2025
Освобожденный российский боец поблагодарил всех, кто участвовал в обмене
Освобожденный российский боец поблагодарил всех, кто участвовал в обмене
Освобожденный российский боец поблагодарил всех, кто участвовал в обмене
Освобожденный из плена ВСУ российский военнослужащий поблагодарил всех, кто участвовал в обмене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Освобожденный из плена ВСУ российский военнослужащий поблагодарил всех, кто участвовал в обмене, передает корреспондент РИА Новости. "Просто хочется поблагодарить всех, кто участвовал в обмене, сказать спасибо огромное, благодарность наша бесконечна", - сказал он по возвращении в Россию. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, РФ вернула 20 гражданских лиц. Сперва российских военнослужащих и гражданских доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем они на самолете прибыли в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.
Освобожденный российский боец поблагодарил всех, кто участвовал в обмене

Освобожденный из плена ВСУ российский военнослужащий поблагодарил всех за обмен

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Освобожденный из плена ВСУ российский военнослужащий поблагодарил всех, кто участвовал в обмене, передает корреспондент РИА Новости.
"Просто хочется поблагодарить всех, кто участвовал в обмене, сказать спасибо огромное, благодарность наша бесконечна", - сказал он по возвращении в Россию.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, РФ вернула 20 гражданских лиц.
Сперва российских военнослужащих и гражданских доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем они на самолете прибыли в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.
