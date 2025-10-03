Рейтинг@Mail.ru
Новый ГОСТ сделает пиво более понятным для российских потребителей - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/pivo-2046083235.html
Новый ГОСТ сделает пиво более понятным для российских потребителей
Новый ГОСТ сделает пиво более понятным для российских потребителей - РИА Новости, 03.10.2025
Новый ГОСТ сделает пиво более понятным для российских потребителей
Новый ГОСТ на пиво, который вступает в силу с 1 января 2027 года, позволит производителям выпускать пиво различных стилей и использовать самые популярные виды... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T05:27:00+03:00
2025-10-03T05:27:00+03:00
экономика
россия
даниил бриман
союз российских пивоваров
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49712/23/497122398_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_a4f735d20b331ee78667d2bd04201c15.jpg
https://ria.ru/20250722/pivo-2030641028.html
https://ria.ru/20250523/pivo-2018567267.html
https://ria.ru/20250830/gost-2038453951.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49712/23/497122398_238:0:2905:2000_1920x0_80_0_0_a701fdab3c776e20bc60a2f0e50206a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, даниил бриман, союз российских пивоваров, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Экономика, Россия, Даниил Бриман, Союз российских пивоваров, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Новый ГОСТ сделает пиво более понятным для российских потребителей

Новый ГОСТ позволит производителям выпускать пиво различных стилей

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкПивоварня Хейнекен
Пивоварня Хейнекен - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Пивоварня Хейнекен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новый ГОСТ на пиво, который вступает в силу с 1 января 2027 года, позволит производителям выпускать пиво различных стилей и использовать самые популярные виды пивоваренного и специальных солодов, также он сделает напиток более понятным для российских потребителей, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Согласно данным на официальном сайте Росстандарта, обновленный ГОСТ Р 72295-2025 "Пиво. Общие технические условия" принят и вступает в силу 1 января 2027 года.
Производство пива - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Россия обогнала Германию по объемам производства пива, пишут СМИ
22 июля, 15:37
"ГОСТ позволит выпускать пиво различных стилей, использовать самые популярные виды пивоваренного и специальных солодов. Таким образом, потребитель будет получать больше разнообразных сортов пива. Пивной рынок и само пиво становятся с точки зрения потребителей более понятными, а отечественное пивоварение получает мощный стимул для перехода на качественно новый уровень", - отметил Бриман.
Одними из основных нововведений стандарта являются корректировка и дополнение определения "пиво". Также впервые вводится термин "пиво безалкогольное". Кроме того, уточняется перечень сахаросодержащих продуктов, которые могут использоваться в пиве, определены конкретные виды специального пивоваренного солода, например гречиха или овес, допустимые при производстве.
Сейчас использование при варке специальных видов солода в качестве основных приводит к тому, что напиток не может считаться полноценным пивом, напоминает эксперт. "Это странная история, это ненормально. В рамках действующего ГОСТа даже некоторые всемирно известные сорта пива в России становились пивными напитками. То есть вот в этом отношении как раз, ну что называется, расставлены точки над "и", - подчеркнул Бриман.
Холодное пиво с пенкой - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Пивовары рассказали, какие форматы российского пива выбирают в Китае
23 мая, 03:10
Кроме того, он указал, что еще одним изменением является введение четких критериев идентификации. "Это сделано вообще впервые. Определены ключевые параметры, по которым, если, например, пиво заявлено, что это пиво сварено по ГОСТу, то аккредитованные лаборатории и соответствующие уполномоченные органы всегда могут взять это пиво и проверить на соответствие этим показателям", - пояснил Бриман.
Он также обратил внимание, что в новом стандарте допускаются дробные значение экстрактивности начального сусла - одного из основных показателей пива, влияющего на вкус и стиль напитка, плотность. "То есть, не целые числа. Это позволяет расширить возможности для творчества пивоваров и производить в России, в том числе, например, многие лицензионные сорта по оригинальным рецептам", - объяснил Бриман.
По его словам, установленного переходного периода более чем достаточно для адаптации работы в условиях нового ГОСТа. "У тех, кто не уверен, что их продукция будет соответствовать ГОСТу, есть возможность либо внести корректировки в технологию производства, либо они могут выпускать пиво по техническим условиям, то есть разработать отдельные технические условия. Но тогда это будет продукция не по ГОСТу", - уточнил он.
Каких-либо глобальных рисков для малых, средних или крупных компаний нет, убежден эксперт. "Объективно, многие компании смогут перейти на новый ГОСТ без какой-то корректировки рецептур, но даже те корректировки, которые здесь требуются, технологии современных пивоваренных заводов позволяют сделать достаточно быстро и в управляемом режиме", - заключил он.
Девушка включает духовку - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
С сентября заработают ГОСТы по безопасности домашних электроприборов
30 августа, 06:02
 
ЭкономикаРоссияДаниил БриманСоюз российских пивоваровФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала