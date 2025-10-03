Врач рассказала, чем опасен поздний ужин

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Поздний ужин может замедлять метаболизм и повышать риск накопления жировой ткани, поэтому рекомендуется завершать прием пищи минимум за три часа до сна, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина.

"Время последнего приёма пищи играет важную роль в обмене веществ, работе пищеварительной системы и общем состоянии здоровья. Организму нужно успеть переварить еду, снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и нормализовать уровень сахара в крови ночью. Иными словами, поздний приём пищи — после 20.00 — может замедлять метаболизм и повышать риск накопления жировой ткани", - рассказала Пехотина.

По словам гастроэнтеролога, время ужина зависит от индивидуального графика сна и работы, при этом рекомендуется завершать приём пищи минимум за три часа до сна. Пехотина добавила, что строгое соблюдение времени ужина особенно важно для людей с сахарным диабетом или заболеваниями ЖКТ.

"Так, поздний приём пищи заставляет поджелудочную железу работать ночью, когда она должна отдыхать. Это увеличивает риск колебаний уровня сахара и осложнений, таких как диабетическая нефропатия и ретинопатия", - отметила Пехотина.