Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, чем опасен поздний ужин - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/pitanie-2046076088.html
Врач рассказала, чем опасен поздний ужин
Врач рассказала, чем опасен поздний ужин - РИА Новости, 03.10.2025
Врач рассказала, чем опасен поздний ужин
Поздний ужин может замедлять метаболизм и повышать риск накопления жировой ткани, поэтому рекомендуется завершать прием пищи минимум за три часа до сна, заявила РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T03:21:00+03:00
2025-10-03T03:21:00+03:00
общество
питание
правильное питание
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152119/55/1521195528_0:246:4501:2777_1920x0_80_0_0_fa8a6236c5807915d9f76160f6602064.jpg
https://ria.ru/20250930/vrach-2045272819.html
https://ria.ru/20250410/vrach-2010364811.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152119/55/1521195528_240:0:4244:3003_1920x0_80_0_0_7408ff199e65061943b7b5132d679ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, питание, правильное питание, здоровье - общество
Общество, Питание, правильное питание, Здоровье - Общество
Врач рассказала, чем опасен поздний ужин

Гастроэнтеролог Пехотина рассказала, что поздний ужин может замедлять метаболизм

© Depositphotos.com / gregoryleeУжин
Ужин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Depositphotos.com / gregorylee
Ужин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Поздний ужин может замедлять метаболизм и повышать риск накопления жировой ткани, поэтому рекомендуется завершать прием пищи минимум за три часа до сна, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина.
"Время последнего приёма пищи играет важную роль в обмене веществ, работе пищеварительной системы и общем состоянии здоровья. Организму нужно успеть переварить еду, снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и нормализовать уровень сахара в крови ночью. Иными словами, поздний приём пищи — после 20.00 — может замедлять метаболизм и повышать риск накопления жировой ткани", - рассказала Пехотина.
Сало - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Врач рассказала, сколько сала можно есть в день
30 сентября, 03:08
По словам гастроэнтеролога, время ужина зависит от индивидуального графика сна и работы, при этом рекомендуется завершать приём пищи минимум за три часа до сна. Пехотина добавила, что строгое соблюдение времени ужина особенно важно для людей с сахарным диабетом или заболеваниями ЖКТ.
"Так, поздний приём пищи заставляет поджелудочную железу работать ночью, когда она должна отдыхать. Это увеличивает риск колебаний уровня сахара и осложнений, таких как диабетическая нефропатия и ретинопатия", - отметила Пехотина.
Специалист рекомендовала избегать тяжёлой и жареной пищи поздно вечером, а также отдавать предпочтение лёгким и легко усвояемым продуктам на ужин: овощам, нежирному мясу или рыбе, цельнозерновым крупам.
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Врач назвала признаки сахарного диабета
10 апреля, 03:08
 
ОбществоПитаниеправильное питаниеЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала