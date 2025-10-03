https://ria.ru/20251003/perm-2046095166.html
Глава Пермского края рассказал о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА
Глава Пермского края рассказал о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.10.2025
Глава Пермского края рассказал о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА
На предприятии "Азот" в Пермском крае после атаки БПЛА была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме,...
Глава Пермского края рассказал о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА
