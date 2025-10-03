Глава Пермского края рассказал о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА

УФА, 3 окт — РИА Новости. На предприятии "Азот" в Пермском крае после атаки БПЛА была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.