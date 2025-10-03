Рейтинг@Mail.ru
Глава Пермского края рассказал о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.10.2025
08:46 03.10.2025 (обновлено: 16:37 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/perm-2046095166.html
Глава Пермского края рассказал о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА
Глава Пермского края рассказал о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.10.2025
Глава Пермского края рассказал о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА
На предприятии "Азот" в Пермском крае после атаки БПЛА была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме,... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T08:46:00+03:00
2025-10-03T16:37:00+03:00
пермский край
происшествия
дмитрий махонин
березники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046106264_0:220:2667:1720_1920x0_80_0_0_ce216c5e2b5441cb982b6aa9e3c3f4e2.jpg
https://ria.ru/20251003/bespilotniki-2046089454.html
пермский край
березники
пермский край, происшествия, дмитрий махонин, березники
Пермский край, Происшествия, Дмитрий Махонин, Березники
Глава Пермского края рассказал о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА

Махонин: на заводе "Азот" в Прикамье была остановка работы после атаки БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Архивное фото
УФА, 3 окт — РИА Новости. На предприятии "Азот" в Пермском крае после атаки БПЛА была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что в Березниках была атака вражеских БПЛА, поврежден жилой дом, обошлось без жертв.
"На предприятии "Азот" была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает", — сообщил Махонин.
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА ВСУ
Вчера, 07:17
 
Пермский крайПроисшествияДмитрий МахонинБерезники
 
 
