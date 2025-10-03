Жителю Урала увеличили срок за передачу данных спецслужбам Украины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 13 годам колонии жителя Екатеринбурга за передачу сведений россиян спецслужбам Украины, ранее фигурант уже был осужден за похищение человека и вымогательство, сообщила пресс-служба инстанции.

"Житель Екатеринбурга Константин Марков обвинялся в том, что за денежное вознаграждение от спецслужб Украины передавал персональные данные граждан Российской Федерации, которые впоследствии могли быть использованы в интересах спецслужб иностранных государств", – говорится в сообщении.

Ранее мужчина, отмечает пресс-служба, уже имел проблемы с законом: весной 2024 года он был осужден за похищение человека и вымогательство. В этот раз его судили по статье о госизмене.