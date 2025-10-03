Сенаторы потребовали обосновать удары по судам в Карибском бассейне

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Сенаторы США потребовали у Пентагона предоставить обоснования для ударов по судам в Карибском море, которые, по заявлениям военных, проводятся в рамках борьбы с наркотрафиком, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Некоторые законодатели-республиканцы и демократы, присутствовавшие в среду на брифинге комитета по вооруженным силам, выразили обеспокоенность по поводу обоснованности действий администрации и призвали чиновников разработать более веские юридические аргументы", – пишет издание.

Как отмечают источники, на которые ссылается газета, сенаторы от обеих партий отмечали недостаток разведывательных данных и конкретных доказательств, подтверждающих необходимость военных ударов.