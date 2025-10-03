Рейтинг@Mail.ru
Сенаторы потребовали обосновать удары по судам в Карибском бассейне
02:26 03.10.2025
Сенаторы потребовали обосновать удары по судам в Карибском бассейне
Сенаторы США потребовали у Пентагона предоставить обоснования для ударов по судам в Карибском море, которые, по заявлениям военных, проводятся в рамках борьбы с
в мире
сша
карибское море
латинская америка
дональд трамп
министерство обороны сша
карибский бассейн
Сенаторы потребовали обосновать удары по судам в Карибском бассейне

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Сенаторы США потребовали у Пентагона предоставить обоснования для ударов по судам в Карибском море, которые, по заявлениям военных, проводятся в рамках борьбы с наркотрафиком, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
В среду состоялось засекреченное заседание комитета сената по вооруженным силам, на котором генеральный юрисконсульт Пентагона Эрл Мэтьюз представил правовые обоснования для военных ударов по судам из Латинской Америки в Карибском бассейне, санкционированных президентом США Дональдом Трампом.
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Глава МИД Кубы заявил, что в Карибском Море нависла угроза войны
28 сентября, 01:32
"Некоторые законодатели-республиканцы и демократы, присутствовавшие в среду на брифинге комитета по вооруженным силам, выразили обеспокоенность по поводу обоснованности действий администрации и призвали чиновников разработать более веские юридические аргументы", – пишет издание.
Как отмечают источники, на которые ссылается газета, сенаторы от обеих партий отмечали недостаток разведывательных данных и конкретных доказательств, подтверждающих необходимость военных ударов.
В четверг, по данным New York Times, президент США сообщил конгрессу, что страна находится в состоянии "вооруженного конфликта" с наркокартелями, которые администрация признала террористическими организациями.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
США развертывают войска на юге Карибского моря, сообщает Reuters
14 августа, 14:59
 
