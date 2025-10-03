https://ria.ru/20251003/pentagon-2046072881.html
Сенаторы потребовали обосновать удары по судам в Карибском бассейне
Сенаторы потребовали обосновать удары по судам в Карибском бассейне - РИА Новости, 03.10.2025
Сенаторы потребовали обосновать удары по судам в Карибском бассейне
Сенаторы США потребовали у Пентагона предоставить обоснования для ударов по судам в Карибском море, которые, по заявлениям военных, проводятся в рамках борьбы с
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Сенаторы США потребовали у Пентагона предоставить обоснования для ударов по судам в Карибском море, которые, по заявлениям военных, проводятся в рамках борьбы с наркотрафиком, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
В среду состоялось засекреченное заседание комитета сената по вооруженным силам, на котором генеральный юрисконсульт Пентагона
Эрл Мэтьюз представил правовые обоснования для военных ударов по судам из Латинской Америки
в Карибском бассейне
, санкционированных президентом США Дональдом Трампом
.
"Некоторые законодатели-республиканцы и демократы, присутствовавшие в среду на брифинге комитета по вооруженным силам, выразили обеспокоенность по поводу обоснованности действий администрации и призвали чиновников разработать более веские юридические аргументы", – пишет издание.
Как отмечают источники, на которые ссылается газета, сенаторы от обеих партий отмечали недостаток разведывательных данных и конкретных доказательств, подтверждающих необходимость военных ударов.
В четверг, по данным New York Times, президент США сообщил конгрессу, что страна находится в состоянии "вооруженного конфликта" с наркокартелями, которые администрация признала террористическими организациями.