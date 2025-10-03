Рейтинг@Mail.ru
Патрушев провел встречу с губернатором Хабаровского края Демешиным - РИА Новости, 03.10.2025
06:09 03.10.2025
Патрушев провел встречу с губернатором Хабаровского края Демешиным
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Хабаровский край провел рабочую встречу с губернатором... РИА Новости, 03.10.2025
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 окт - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Хабаровский край провел рабочую встречу с губернатором региона Дмитрием Демешиным, сообщила пресс-служба Морской коллегии.
"Обсуждались перспективы увеличения грузоперевозок речным транспортом по Амуру, состояние и планы развития морских портов региона. Кроме того, рассмотрена ситуация вокруг Хабаровского судостроительного завода, обладающего компетенциями по строительству кораблей, судов и плавучих конструкций военного и гражданского назначений", - говорится в сообщении.
Дмитрий Демешин
Демешин предложил меры по недопущению топливного кризиса в Хабаровском крае
2 октября, 09:38
 
Политика Россия Хабаровский край Амур (река) Николай Патрушев Дмитрий Демешин Хабаровский судостроительный завод
 
 
