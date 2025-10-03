https://ria.ru/20251003/patrushev-2046085634.html
Патрушев провел встречу с губернатором Хабаровского края Демешиным
Патрушев провел встречу с губернатором Хабаровского края Демешиным - РИА Новости, 03.10.2025
Патрушев провел встречу с губернатором Хабаровского края Демешиным
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Хабаровский край провел рабочую встречу с губернатором... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T06:09:00+03:00
2025-10-03T06:09:00+03:00
2025-10-03T06:09:00+03:00
политика
россия
хабаровский край
амур (река)
николай патрушев
дмитрий демешин
хабаровский судостроительный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
https://ria.ru/20251002/toplivo-2045782301.html
россия
хабаровский край
амур (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, хабаровский край, амур (река), николай патрушев, дмитрий демешин, хабаровский судостроительный завод
Политика, Россия, Хабаровский край, Амур (река), Николай Патрушев, Дмитрий Демешин, Хабаровский судостроительный завод
Патрушев провел встречу с губернатором Хабаровского края Демешиным
Патрушев обсудил с губернатором Хабаровского края развитие портов