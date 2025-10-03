Рейтинг@Mail.ru
СБУ переквалифицировала дело против подозреваемого в ликвидации Парубия - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/parubiy-2046253733.html
СБУ переквалифицировала дело против подозреваемого в ликвидации Парубия
СБУ переквалифицировала дело против подозреваемого в ликвидации Парубия - РИА Новости, 03.10.2025
СБУ переквалифицировала дело против подозреваемого в ликвидации Парубия
Служба безопасности Украины в пятницу сообщила, что переквалифицировала дело против подозреваемого в ликвидации экс-спикера Верховной рады и бывшего секретаря... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:01:00+03:00
2025-10-03T18:01:00+03:00
в мире
украина
одесса
львов
андрей парубий
надежда савченко
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039076394_49:0:1709:934_1920x0_80_0_0_c89baf4aa4a1fdba403d55679238cee6.jpg
https://ria.ru/20251001/zelenskij-2045633891.html
https://ria.ru/20250907/parubij-2040317130.html
украина
одесса
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039076394_256:0:1501:934_1920x0_80_0_0_e9cf99d34467e8cb31465938d5db8976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, львов, андрей парубий, надежда савченко, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, страна.ua, убийство парубия во львове
В мире, Украина, Одесса, Львов, Андрей Парубий, Надежда Савченко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Убийство Парубия во Львове
СБУ переквалифицировала дело против подозреваемого в ликвидации Парубия

Дело против подозреваемого в ликвидации Парубия переквалифицировали на госизмену

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины в пятницу сообщила, что переквалифицировала дело против подозреваемого в ликвидации экс-спикера Верховной рады и бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, теперь его обвиняют в госизмене.
Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет 2 сентября сообщал, что дело против подозреваемого в ликвидации Парубия может быть переквалифицировано на статью, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что подозреваемого в ликвидации Парубия зовут Михаил Сцельников. Суд на Украине избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Зеленский присвоил Парубию звание героя Украины
1 октября, 14:44
Как отметили в СБУ, ранее дело против подозреваемого квалифицировали по статье уголовного кодекса Украины "посягательство на жизнь депутата".
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Парубий не служил добровольцем в бригаде теробороны ВСУ, сообщил источник
7 сентября, 21:17
 
В миреУкраинаОдессаЛьвовАндрей ПарубийНадежда СавченкоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныСтрана.uaУбийство Парубия во Львове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала