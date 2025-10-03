СБУ переквалифицировала дело против подозреваемого в ликвидации Парубия

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины в пятницу сообщила, что переквалифицировала дело против подозреваемого в ликвидации экс-спикера Верховной рады и бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, теперь его обвиняют в госизмене.