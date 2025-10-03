СБУ переквалифицировала дело против подозреваемого в ликвидации Парубия

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины в пятницу сообщила, что переквалифицировала дело против подозреваемого в ликвидации экс-спикера Верховной рады и бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, теперь его обвиняют в госизмене.
Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет 2 сентября сообщал, что дело против подозреваемого в ликвидации Парубия может быть переквалифицировано на статью, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что подозреваемого в ликвидации Парубия зовут Михаил Сцельников. Суд на Украине избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Как отметили в СБУ, ранее дело против подозреваемого квалифицировали по статье уголовного кодекса Украины "посягательство на жизнь депутата".
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.