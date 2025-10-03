Рейтинг@Mail.ru
Полиция Парижа разогнала акцию в поддержку "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 03.10.2025
01:42 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/parizh-2046069212.html
Полиция Парижа разогнала акцию в поддержку "Флотилии стойкости"
Полиция Парижа разогнала акцию в поддержку "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 03.10.2025
Полиция Парижа разогнала акцию в поддержку "Флотилии стойкости"
Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона крупной акции в поддержку "Флотилии стойкости", направляющейся к берегам сектора Газа, сообщает... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T01:42:00+03:00
2025-10-03T01:42:00+03:00
в мире, израиль, париж, франция, грета тунберг, жан-люк меланшон, хамас, оон
В мире, Израиль, Париж, Франция, Грета Тунберг, Жан-Люк Меланшон, ХАМАС, ООН
Полиция Парижа разогнала акцию в поддержку "Флотилии стойкости"

В Париже акцию в поддержку "Флотилии стойкости" разгоняли слезоточивым газом

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПротесты в Париже
Протесты в Париже - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Протесты в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона крупной акции в поддержку "Флотилии стойкости", направляющейся к берегам сектора Газа, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее "Глобальная флотилия Сумуда" (в переводе с арабского - стойкость) сообщила, что ее экипаж, включая шведскую активистку Грету Тунберг, был задержан.
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Флотилия стойкости" заявила, что одно судно продолжает путь к Газе
2 октября, 23:46
"Несколько тысяч человек собрались на площади Республики в Париже… После выступлений (демонстрантов – ред.) с речами правоохранители провели две операции, чтобы разогнать манифестантов, применяя шашки со слезоточивым газом", - говорится в материале.
Акция прошла в четверг вечером по призыву левой партии "Непокорившаяся Франция" и крупнейшего профсоюза страны CGT, члены которых находятся на борту кораблей флотилии. В частности, в её экипаж входят евродепутаты Рима Хассан и Эмма Фурро, а также депутат французского парламента Мари Мессмер, напоминает Франс Пресс.
Участие в демонстрации приняли лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, лидер парламентской фракции партии Матильда Пано, её координатор Мануэль Бомпар и другие политики, сообщает агентство.
Отмечается, что аналогичные акции прошли и в других городах Франции, в том числе в Марселе, Лионе, Лилле, Ренне и Гренобле.
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Участников "Флотилии стойкости" депортируют в Европу, заявили в МИД Израиля
2 октября, 13:56
Пресс-служба МИД Израиля ранее сообщила, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады, и направляют их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
Осенью 2023 года после атаки палестинского движения ХАМАС армия обороны Израиля начала военную операцию против сектора Газа и объявила о его полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Удары Израиля по палестинскому полуэксклаву привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.
Корабль ВМС Израиля движется в Средиземном море к порту Ашдод - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ВМС Израиля задействовали против "Флотилии стойкости" более 16 кораблей
2 октября, 11:33
 
В миреИзраильПарижФранцияГрета ТунбергЖан-Люк МеланшонХАМАСООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
