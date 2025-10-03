Полиция Парижа разогнала акцию в поддержку "Флотилии стойкости"

ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона крупной акции в поддержку "Флотилии стойкости", направляющейся к берегам сектора Газа, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее "Глобальная флотилия Сумуда" (в переводе с арабского - стойкость) сообщила, что ее экипаж, включая шведскую активистку Грету Тунберг, был задержан.
"Несколько тысяч человек собрались на площади Республики в Париже… После выступлений (демонстрантов – ред.) с речами правоохранители провели две операции, чтобы разогнать манифестантов, применяя шашки со слезоточивым газом", - говорится в материале.
Акция прошла в четверг вечером по призыву левой партии "Непокорившаяся Франция" и крупнейшего профсоюза страны CGT, члены которых находятся на борту кораблей флотилии. В частности, в её экипаж входят евродепутаты Рима Хассан и Эмма Фурро, а также депутат французского парламента Мари Мессмер, напоминает Франс Пресс.
Участие в демонстрации приняли лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, лидер парламентской фракции партии Матильда Пано, её координатор Мануэль Бомпар и другие политики, сообщает агентство.
Пресс-служба МИД Израиля ранее сообщила, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады, и направляют их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
Осенью 2023 года после атаки палестинского движения ХАМАС армия обороны Израиля начала военную операцию против сектора Газа и объявила о его полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Удары Израиля по палестинскому полуэксклаву привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.