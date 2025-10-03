Полиция Парижа разогнала акцию в поддержку "Флотилии стойкости"

ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона крупной акции в поддержку "Флотилии стойкости", направляющейся к берегам сектора Газа, сообщает агентство Франс Пресс.

Акция прошла в четверг вечером по призыву левой партии "Непокорившаяся Франция" и крупнейшего профсоюза страны CGT, члены которых находятся на борту кораблей флотилии. В частности, в её экипаж входят евродепутаты Рима Хассан и Эмма Фурро, а также депутат французского парламента Мари Мессмер, напоминает Франс Пресс.