https://ria.ru/20251003/pamyat-2046205095.html
Путин: вечная память всем героям, отдавшим жизнь за Родину
Путин: вечная память всем героям, отдавшим жизнь за Родину - РИА Новости, 03.10.2025
Путин: вечная память всем героям, отдавшим жизнь за Родину
Вечная память всем героям, которые отдали жизнь, защищая Родину, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:11:00+03:00
2025-10-03T16:11:00+03:00
2025-10-03T16:20:00+03:00
общество
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046203852_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_5e900dec573083c6651d939c0bafc19b.jpg
https://ria.ru/20251002/rossijane-2045764937.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046203852_223:0:1574:1013_1920x0_80_0_0_528aeb5efd455ccf9b646b4caac272c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, образование - общество
Общество, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин: вечная память всем героям, отдавшим жизнь за Родину
Путин: вечная память всем героям, которые отдали жизнь, защищая Родину