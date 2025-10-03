Рейтинг@Mail.ru
Путин: вечная память всем героям, отдавшим жизнь за Родину - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 03.10.2025 (обновлено: 16:20 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/pamyat-2046205095.html
Путин: вечная память всем героям, отдавшим жизнь за Родину
Путин: вечная память всем героям, отдавшим жизнь за Родину - РИА Новости, 03.10.2025
Путин: вечная память всем героям, отдавшим жизнь за Родину
Вечная память всем героям, которые отдали жизнь, защищая Родину, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:11:00+03:00
2025-10-03T16:20:00+03:00
общество
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046203852_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_5e900dec573083c6651d939c0bafc19b.jpg
https://ria.ru/20251002/rossijane-2045764937.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046203852_223:0:1574:1013_1920x0_80_0_0_528aeb5efd455ccf9b646b4caac272c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, образование - общество
Общество, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин: вечная память всем героям, отдавшим жизнь за Родину

Путин: вечная память всем героям, которые отдали жизнь, защищая Родину

Владимир Путин выступает на церемонии награждения госнаградами наставников и учителей участников СВО
Владимир Путин выступает на церемонии награждения госнаградами наставников и учителей участников СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Владимир Путин выступает на церемонии награждения госнаградами наставников и учителей участников СВО
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Вечная память всем героям, которые отдали жизнь, защищая Родину, сказал президент России Владимир Путин.
«

"Вечная память вашему воспитаннику, вечная память всем героям, которые отдали свои жизни, защищая Родину", - сказал Путин на церемонии, объявляя Героем России Жумабая Раизова, которому это звание было присуждено посмертно.

Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
Урок в одной из московских школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россияне описали портрет идеального учителя
2 октября, 05:46
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала