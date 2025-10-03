В ДФОП отреагировали на позицию Путина по Газе

БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Поддержка президентом России Владимиром Путиным управления сектора Газа официальными палестинскими властями направлена на сохранение территориального единства будущего палестинского государства, заявил РИА Новости заместитель генерального секретаря Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) Али Фейсал.
"Позиция президента Путина имеет особое значение. Она демонстрирует последовательную приверженность поддержке официального палестинского управления в секторе Газа. Такой подход продиктован стремлением сохранить территориальное единство будущего палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Иерусалиме", - сказал Фейсал.
Путин назвал залог решения конфликта между Палестиной и Израилем
2 октября, 20:09
Политик отметил, что особенно контрастно заявление российского лидера прозвучало на фоне предложений президента США Дональда Трампа и его союзника, экс-премьера Великобритании Тони Блэра, которые в одностороннем порядке учредили так называемый "Совет по управлению миром" и предложили разместить в Газе силы "для поддержания стабильности".
"По сути, речь идет о навязывании американского протектората в союзе с Израилем в интересах колониального контроля и экономической эксплуатации. Сам Трамп откровенно говорил, что хочет превратить Газу в "средиземноморскую Ривьеру", в туристические курорты, при этом завладев ее морскими запасами нефти и газа. Совсем недавно он вновь повторил: "Газа должна принадлежать нам",- добавил Фейсал.
Замгенсека ДФОП отметил, что американские инициативы полностью исключают участие Палестинской национальной администрации, Организации освобождения Палестины и самой государственности Палестины, признанной более чем 160 странами мира.
"На этом фоне особенно ценится неизменная позиция России. Москва последовательно выступает за проведение международной конференции, которая позволила бы палестинскому народу реализовать право на самоопределение и создать независимое государство в соответствии с решениями международной легитимности. Не менее важно и то, что Российская Федерация открыто осудила израильскую военную агрессию и блокаду Газы, которые президент Путин сравнил с блокадой и битвой за Сталинград в годы Великой Отечественной войны", - напомнил Фейсал.
Собеседник агентства также добавил, что ДФОП, как и все силы палестинского общества, добивается прекращения войны, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по его словам, заручившись поддержкой Вашингтона, продолжает навязывать планы, которые игнорируют любые перспективы политического решения и лишь закрепляют его личное политическое выживание под флагом так называемого "Великого Израиля".
"Этот проект предполагает аннексию значительной части Западного берега, а также притязания на территории Иордании, Сирии, Ливана, Ирака и даже Саудовской Аравии, что влечет угрозу безопасности и стабильности не только региона, но и всего мира",- пояснил Фейсал.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.