Адвокаты пожаловались Бастрыкину на оперативников, изъявших документы

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Адвокатская палаты Москвы обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить оперативников, которые, предположительно, вынудили стажера открыть им офис адвоката и забрали оттуда документы по судебному спору на 800 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.

Адвокат участвует в разбирательстве в Девятом арбитражном апелляционном суде , предмет спора - права на объекты недвижимости в Москве общей стоимостью около 800 миллионов рублей. Накануне заседания, как заявили в палате, "оперативники без предъявления соответствующих документов фактически задержали стажера адвоката Екатерину Шарову, которую принудительно доставили из дома к офису адвоката Анны Коваленко, потребовали вскрыть дверь, после чего изъяли из офиса адвоката оригиналы документов, подготовленных ею для представления в суд, в том числе оригиналы договоров и платежных документов". После этого ночью допрашивали стажера об обстоятельствах арбитражного дела, отпустив лишь в 4 часа утра, утверждают в палате. При этом они сначала представились полицейскими, потом сотрудниками СК , удостоверение показали через глазок двери, а постановление о проведении обыска почитать не дали, хотя там и были понятые, отметили в пресс-службе.

"Целенаправленное изъятие накануне судебного заседания материалов, необходимых адвокату для ведения дела, осуществленное с явными и грубыми нарушениями закона, с высокой вероятностью указывает на возможную заинтересованность причастных лиц в непоступлении данных документов в суд в целях препятствования принятию судом законного и обоснованного решения", - сказано в заявлении Адвокатской палаты.

Там также указано, что действия сотрудников правоохранительных органов грубо нарушают правила проведения процессуальных действий в отношении адвокатов.