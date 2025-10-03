Рейтинг@Mail.ru
Адвокаты пожаловались Бастрыкину на оперативников, изъявших документы - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/palata-2046155291.html
Адвокаты пожаловались Бастрыкину на оперативников, изъявших документы
Адвокаты пожаловались Бастрыкину на оперативников, изъявших документы - РИА Новости, 03.10.2025
Адвокаты пожаловались Бастрыкину на оперативников, изъявших документы
Адвокатская палаты Москвы обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить оперативников, которые,... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:01:00+03:00
2025-10-03T13:01:00+03:00
происшествия
москва
россия
александр бастрыкин
девятый арбитражный апелляционный суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
https://ria.ru/20250623/sahalin-2024728205.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, девятый арбитражный апелляционный суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Девятый арбитражный апелляционный суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокаты пожаловались Бастрыкину на оперативников, изъявших документы

Адвокатская палата просит Бастрыкина проверить изъявших документы оперативников

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Адвокатская палаты Москвы обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить оперативников, которые, предположительно, вынудили стажера открыть им офис адвоката и забрали оттуда документы по судебному спору на 800 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.
Адвокат участвует в разбирательстве в Девятом арбитражном апелляционном суде, предмет спора - права на объекты недвижимости в Москве общей стоимостью около 800 миллионов рублей. Накануне заседания, как заявили в палате, "оперативники без предъявления соответствующих документов фактически задержали стажера адвоката Екатерину Шарову, которую принудительно доставили из дома к офису адвоката Анны Коваленко, потребовали вскрыть дверь, после чего изъяли из офиса адвоката оригиналы документов, подготовленных ею для представления в суд, в том числе оригиналы договоров и платежных документов". После этого ночью допрашивали стажера об обстоятельствах арбитражного дела, отпустив лишь в 4 часа утра, утверждают в палате. При этом они сначала представились полицейскими, потом сотрудниками СК, удостоверение показали через глазок двери, а постановление о проведении обыска почитать не дали, хотя там и были понятые, отметили в пресс-службе.
"Целенаправленное изъятие накануне судебного заседания материалов, необходимых адвокату для ведения дела, осуществленное с явными и грубыми нарушениями закона, с высокой вероятностью указывает на возможную заинтересованность причастных лиц в непоступлении данных документов в суд в целях препятствования принятию судом законного и обоснованного решения", - сказано в заявлении Адвокатской палаты.
Там также указано, что действия сотрудников правоохранительных органов грубо нарушают правила проведения процессуальных действий в отношении адвокатов.
Поэтому палата просит Бастрыкина проверить, нет ли в их действиях признаки уголовно наказуемого превышения должностных полномочий, похищения человека, а также возможных коррупционных проявлений.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
На Сахалине адвоката обвинили в крупном мошенничестве
23 июня, 03:37
 
ПроисшествияМоскваРоссияАлександр БастрыкинДевятый арбитражный апелляционный судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала