ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области
ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области
На территории Оренбуржья предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками одного из промышленных объектов, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T12:26:00+03:00
2025-10-03T12:26:00+03:00
2025-10-03T14:27:00+03:00
оренбургская область
специальная военная операция на украине
происшествия
евгений солнцев
оренбургская область
