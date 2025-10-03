Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 03.10.2025 (обновлено: 14:27 03.10.2025)
ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области
ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области
оренбургская область, происшествия, евгений солнцев
Оренбургская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Евгений Солнцев
ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
УФА, 3 окт - РИА Новости. На территории Оренбуржья предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками одного из промышленных объектов, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Telegram-канале.
"Уважаемые оренбуржцы, на территории региона предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками одного из промышленных объектов", — написал он.
Пострадавших среди населения нет, технологические процессы на предприятии не нарушены, добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОренбургская областьПроисшествияЕвгений Солнцев
 
 
