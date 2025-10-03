https://ria.ru/20251003/orenburg-2046094324.html
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.10.2025
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об опасности атаки беспилотниками в регионе. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T08:38:00+03:00
2025-10-03T08:38:00+03:00
2025-10-03T08:38:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
https://ria.ru/20251003/bespilotniki-2046089454.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, евгений солнцев, безопасность
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Безопасность
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников