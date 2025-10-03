Рейтинг@Mail.ru
ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/orban-2046156214.html
ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан
ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан - РИА Новости, 03.10.2025
ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан
Евросоюз уже потратил на Украину 175-180 миллиардов евро, с каждым годом эти расходы будут возрастать на 40-60 миллиардов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:08:00+03:00
2025-10-03T13:08:00+03:00
в мире
украина
венгрия
европа
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105367_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_c0df82ec657db86908809ebd85ac3d62.jpg
https://ria.ru/20251001/evrosoyuz-2045742782.html
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045556503.html
украина
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105367_188:0:2543:1766_1920x0_80_0_0_4441e652be203b4e6fe2da3836c6c798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз
ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Орбан: Евросоюз уже потратил на Украину 180 млрд евро

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Евросоюз уже потратил на Украину 175-180 миллиардов евро, с каждым годом эти расходы будут возрастать на 40-60 миллиардов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы потратили уже около 170-180 миллиардов евро. В то время как Европа испытывает серьёзные экономические трудности и нам нужна каждая копейка, мы потратили уже 175-180 миллиардов евро, и каждый год нам придётся тратить 40-50-60 миллиардов евро снова и снова", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Глава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России
1 октября, 23:42
Венгерский премьер отметил, что "военная стратегия" Евросоюза, которая основана на якобы экономическом истощении России в будущем, является "иллюзией" и "не имеет рациональной основы и финансовой базы".
"Мы не можем финансировать эту войну и при этом хотеть победить противника, утверждая, что превосходим его по деньгам и экономической мощи. Всё это мираж, иллюзия, она рухнет, и будут серьёзные последствия", - подчеркнул он.
Ранее венгерская газета Magyar Nemzet посчитала, что Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а не страны-члены.
Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg
1 октября, 08:39
 
В миреУкраинаВенгрияЕвропаВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала