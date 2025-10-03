ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Евросоюз уже потратил на Украину 175-180 миллиардов евро, с каждым годом эти расходы будут возрастать на 40-60 миллиардов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгерский премьер отметил, что "военная стратегия" Евросоюза, которая основана на якобы экономическом истощении России в будущем, является "иллюзией" и "не имеет рациональной основы и финансовой базы".
"Мы не можем финансировать эту войну и при этом хотеть победить противника, утверждая, что превосходим его по деньгам и экономической мощи. Всё это мираж, иллюзия, она рухнет, и будут серьёзные последствия", - подчеркнул он.
Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.