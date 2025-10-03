ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Евросоюз уже потратил на Украину 175-180 миллиардов евро, с каждым годом эти расходы будут возрастать на 40-60 миллиардов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы не можем финансировать эту войну и при этом хотеть победить противника, утверждая, что превосходим его по деньгам и экономической мощи. Всё это мираж, иллюзия, она рухнет, и будут серьёзные последствия", - подчеркнул он.