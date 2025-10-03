https://ria.ru/20251003/orban-2046100208.html
Европа скатывается к войне, заявил Орбан
Большинство стран ЕС за закрытыми дверями соглашаются с Венгрией, что Европа скатывается к войне, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 03.10.2025
БУДАПЕШТ, 3 окт — РИА Новости. Большинство стран ЕС за закрытыми дверями соглашаются с Венгрией, что Европа скатывается к войне, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"На основании закрытых дискуссий могу сказать, что все больше стран разделяют мнение Венгрии
: мы скатимся к войне и рано или поздно домой вернутся гробы с нашими погибшими молодыми людьми. Эта опасность растет", — сказал он в эфире радио Kossuth
.
По словам Орбана
, открыто Венгрию иногда поддерживает только Словакия
, тогда как остальные критикуют, но в кулуарах те, кто разделяет венгерскую позицию, "понемногу становятся большинством".
"Каждый день мы сжигаем многие сотни миллионов евро, в конечном счете миллиарды, и существует постоянный риск того, что мы, европейцы, будем все глубже и глубже втягиваться в эту войну, и в конце концов появятся те, кто хочет послать солдат. Ведь если это наша война, почему бы нам не сражаться?" — отметил он.
Некоторые европейские страны обсуждают разные сценарии размещения западных войск на Украине
после прекращения огня. Как отмечал президент Владимир Путин
, если удастся достичь договоренности об устойчивом мире, то смысла в присутствии на Украине иностранных военных не будет, а если они все же там появятся, то российская армия будет считать их законными целями.
В МИД подчеркивали, что любой вариант размещения натовских войск на Украине категорически неприемлем для Москвы
и грозит резкой эскалацией. А заявления по этому поводу в ведомстве назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.