09:30 03.10.2025 (обновлено: 11:01 03.10.2025)
Европа скатывается к войне, заявил Орбан
Большинство стран ЕС за закрытыми дверями соглашаются с Венгрией, что Европа скатывается к войне, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 03.10.2025
в мире
венгрия
европа
россия
виктор орбан
евросоюз
нато
Ольга Фомченкова
в мире, венгрия, европа, россия, виктор орбан, евросоюз, нато
БУДАПЕШТ, 3 окт — РИА Новости. Большинство стран ЕС за закрытыми дверями соглашаются с Венгрией, что Европа скатывается к войне, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"На основании закрытых дискуссий могу сказать, что все больше стран разделяют мнение Венгрии: мы скатимся к войне и рано или поздно домой вернутся гробы с нашими погибшими молодыми людьми. Эта опасность растет", — сказал он в эфире радио Kossuth.
По словам Орбана, открыто Венгрию иногда поддерживает только Словакия, тогда как остальные критикуют, но в кулуарах те, кто разделяет венгерскую позицию, "понемногу становятся большинством".
"Каждый день мы сжигаем многие сотни миллионов евро, в конечном счете миллиарды, и существует постоянный риск того, что мы, европейцы, будем все глубже и глубже втягиваться в эту войну, и в конце концов появятся те, кто хочет послать солдат. Ведь если это наша война, почему бы нам не сражаться?" — отметил он.
Некоторые европейские страны обсуждают разные сценарии размещения западных войск на Украине после прекращения огня. Как отмечал президент Владимир Путин, если удастся достичь договоренности об устойчивом мире, то смысла в присутствии на Украине иностранных военных не будет, а если они все же там появятся, то российская армия будет считать их законными целями.
В МИД подчеркивали, что любой вариант размещения натовских войск на Украине категорически неприемлем для Москвы и грозит резкой эскалацией. А заявления по этому поводу в ведомстве назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреВенгрияЕвропаРоссияВиктор ОрбанЕвросоюзНАТО
 
 
