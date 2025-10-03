Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько украинцев уверены в росте коррупции с 2022 года - РИА Новости, 03.10.2025
17:05 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/opros-2046231349.html
Опрос показал, сколько украинцев уверены в росте коррупции с 2022 года
Опрос показал, сколько украинцев уверены в росте коррупции с 2022 года - РИА Новости, 03.10.2025
Опрос показал, сколько украинцев уверены в росте коррупции с 2022 года
Более 70% граждан Украины уверены в росте коррупции в стране с февраля 2022 года, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:05:00+03:00
2025-10-03T17:05:00+03:00
в мире, украина, кмис, верховная рада украины
В мире, Украина, КМИС, Верховная Рада Украины
Опрос показал, сколько украинцев уверены в росте коррупции с 2022 года

КМИС: более 70% украинцев уверены в росте коррупции с февраля 2022 года

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 70% граждан Украины уверены в росте коррупции в стране с февраля 2022 года, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Опрос проводился с 19 по 28 сентября 2025 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1029 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.
Как указано в тексте исследования, опубликованном на сайте КМИС, 71% опрошенных уверены, что с февраля 2022 года уровень коррупции на Украине только вырос. Еще 20% считают, что уровень коррупции за это время не изменился, а 5% даже уверены, что уменьшился.
В сентябре украинская социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которым 86% граждан Украины недовольны антикоррупционными мерами, предпринимаемыми властями.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране.
