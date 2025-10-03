Опрос показал, сколько украинцев уверены в росте коррупции с 2022 года

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 70% граждан Украины уверены в росте коррупции в стране с февраля 2022 года, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос проводился с 19 по 28 сентября 2025 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1029 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.