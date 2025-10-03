СПЧ ООН покрывает гонения Киева на оппонентов, заявило постпредство России

ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. Совет по правам человека ООН беспардонно покрывает гонения Киева на несогласных с политикой нынешних властей, тогда как там возбуждено более 70 тысяч уголовных дел, заявил представитель России в ходе диалога по Украине с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.
В постпредстве РФ указали, что с 2014 года на Украине процветает практика преследований неугодных политических и общественных деятелей, правозащитников, журналистов и блогеров, активистов из числа российских соотечественников. Против несогласных с политикой нынешних властей инициируются уголовные преследования, "инакомыслящие" подвергаются физическому насилию, политическим "государственная гонениям, множатся по уголовные дела "коллаборационизм", измена", статьям "пособничество государству-агрессору".
"Согласно обнародованным данным, с 2022 года спецслужбы Украины возбудили свыше 70 тысяч подобных уголовных дел. Однако верховный комиссар и возглавляемое им Управление продолжают закрывать глаза на все эти вопиющие случаи и беспардонно покрывают чудовищные преступления Киева. Призываем их отказаться от этой порочной практики", - отметили в постпредстве РФ.
В постпредстве подчеркнули, что власти Украины нарушают права человека во всех сферах, "не гнушаясь террористических методов, прибегая к политическим убийствам своих оппонентов".
"С 2015 года убиты журналисты Павел Шеремет и Олесь Бузина, общественный деятель Илья Кива. Руководство Украины продолжает целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы своего государства, лишая миллионы людей исторической памяти и разрушая национальное самосознание. На протяжении многих лет украинские власти ведут открытую войну с канонической Украинской православной церковью", - отметил представитель России.
Во вторник эксперты ООН опубликовали доклад, в котором заявили, что попытки идеологически обосновать роспуск религиозных организаций на Украине рискуют криминализировать свободу мысли, религии или убеждений, призвав власти Украины пересмотреть закон о запрете УПЦ и прекратить судебные процессы и административные меры в отношении священнослужителей, правозащитников и журналистов.
Они указали на "коллективное наказание членов УПЦ", добавив, что гонения на Украинскую православную церковь ограничивают свободу вероисповедания и религиозной практики.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.