ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. Совет по правам человека ООН беспардонно покрывает гонения Киева на несогласных с политикой нынешних властей, тогда как там возбуждено более 70 тысяч уголовных дел, заявил представитель России в ходе диалога по Украине с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

В постпредстве РФ указали, что с 2014 года на Украине процветает практика преследований неугодных политических и общественных деятелей, правозащитников, журналистов и блогеров, активистов из числа российских соотечественников. Против несогласных с политикой нынешних властей инициируются уголовные преследования, "инакомыслящие" подвергаются физическому насилию, политическим "государственная гонениям, множатся по уголовные дела "коллаборационизм", измена", статьям "пособничество государству-агрессору".

"Согласно обнародованным данным, с 2022 года спецслужбы Украины возбудили свыше 70 тысяч подобных уголовных дел. Однако верховный комиссар и возглавляемое им Управление продолжают закрывать глаза на все эти вопиющие случаи и беспардонно покрывают чудовищные преступления Киева . Призываем их отказаться от этой порочной практики", - отметили в постпредстве РФ.

В постпредстве подчеркнули, что власти Украины нарушают права человека во всех сферах, "не гнушаясь террористических методов, прибегая к политическим убийствам своих оппонентов".

Во вторник эксперты ООН опубликовали доклад, в котором заявили, что попытки идеологически обосновать роспуск религиозных организаций на Украине рискуют криминализировать свободу мысли, религии или убеждений, призвав власти Украины пересмотреть закон о запрете УПЦ и прекратить судебные процессы и административные меры в отношении священнослужителей, правозащитников и журналистов.

Они указали на "коллективное наказание членов УПЦ", добавив, что гонения на Украинскую православную церковь ограничивают свободу вероисповедания и религиозной практики.

На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.