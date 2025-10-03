Жительница Шебекино обратилась в ООН после пыток ее отца в СБУ

Рейтинг@Mail.ru
07:25 03.10.2025 (обновлено: 10:27 03.10.2025)
шебекино, служба безопасности украины, оон, в мире
Шебекино, Служба безопасности Украины, ООН, В мире
БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Жительница Шебекино Анастасия Быкова, которую сотрудники СБУ пытались завербовать, угрожая расправой над ее отцом, в интервью РИА Новости призвала Управление Верховного комиссара по правам человека ООН расследовать факт пыток со стороны украинских спецслужб.
Ранее Быкова рассказала РИА Новости, что СБУ около полутора часов демонстрировали ей по видеозвонку избиение ее отца и требовали отдать свой аккаунт в Telegram, имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники.
"Я Быкова Анастасия Андреевна. Призываю Управление Верховного комиссара по правам человека ООН обратить внимание на произвол украинских спецслужб. Они избивали моего отца Лаптева Андрея Юрьевича 1962 года рождения с целью получения доступа к Telegram-каналу и шантажа", — сказала Быкова.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области
2 октября, 06:03
Девушка подчеркнула, что действия украинских спецслужб нарушают все международные конвенции и права человека.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В ООН отреагировали на сообщения о пытках российских пленных на Украине
2 мая, 15:58
 
ШебекиноСлужба безопасности УкраиныООНВ мире
 
 
