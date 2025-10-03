Жительница Шебекино обратилась в ООН после пыток ее отца в СБУ

БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Жительница Шебекино Анастасия Быкова, которую сотрудники СБУ пытались завербовать, угрожая расправой над ее отцом, в интервью РИА Новости призвала Управление Верховного комиссара по правам человека ООН расследовать факт пыток со стороны украинских спецслужб.