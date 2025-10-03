В Омске осудили трех участников ОПГ, вымогавших деньги с помощью оружия

ОМСК, 3 окт - РИА Новости. Трех участников омской ОПГ, которые вымогали у людей деньги при помощи оружия, приговорили от 1 до 8 лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор вынес Кировский районный суд Омска . Мужчины 27, 26 и 22 лет обвинялись в четырех преступлениях по статьям "вымогательство", "грабеж" и "разбой". Суд установил, что в августе-сентябре 2024 года мужчины через знакомых занимались поиском конфликтных ситуаций, в которые вмешивались якобы от имени "потерпевшей" стороны. Они угрожали жертвам пневматическим пистолетом и ножом и требовали передать им в зависимости от ситуации от 100 тысяч до 1 миллиона рублей в качестве "компенсации".

"В процессе совершения одного из вымогательств обвиняемые ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон. В другом случае они под угрозой причинения ножевых ранений совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив потерпевшего перевести с банковского счета 24 тысячи рублей на карту одного из нападавших, а также заложить телефон в ломбарде и передать им деньги", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина сообщил об этом работнику ломбарда, который вызвал полицию.

"Суд назначил самому активному участнику наказание в виде 8 лет лишения свободы, а двум его подельникам – по 1 году лишения свободы каждому, отбывать которое определил в исправительной колонии общего режима", – добавили в пресс-службе.