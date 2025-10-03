Рейтинг@Mail.ru
В Омске осудили трех участников ОПГ, вымогавших деньги с помощью оружия - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/omsk-2046179790.html
В Омске осудили трех участников ОПГ, вымогавших деньги с помощью оружия
В Омске осудили трех участников ОПГ, вымогавших деньги с помощью оружия - РИА Новости, 03.10.2025
В Омске осудили трех участников ОПГ, вымогавших деньги с помощью оружия
Трех участников омской ОПГ, которые вымогали у людей деньги при помощи оружия, приговорили от 1 до 8 лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:31:00+03:00
2025-10-03T14:31:00+03:00
происшествия
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250915/kadry-2041977602.html
https://ria.ru/20250827/chp-2037907165.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске осудили трех участников ОПГ, вымогавших деньги с помощью оружия

В Омске участники ОПГ получили от одного до восьми лет колонии за вымогательство

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 3 окт - РИА Новости. Трех участников омской ОПГ, которые вымогали у людей деньги при помощи оружия, приговорили от 1 до 8 лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Приговор вынес Кировский районный суд Омска. Мужчины 27, 26 и 22 лет обвинялись в четырех преступлениях по статьям "вымогательство", "грабеж" и "разбой". Суд установил, что в августе-сентябре 2024 года мужчины через знакомых занимались поиском конфликтных ситуаций, в которые вмешивались якобы от имени "потерпевшей" стороны. Они угрожали жертвам пневматическим пистолетом и ножом и требовали передать им в зависимости от ситуации от 100 тысяч до 1 миллиона рублей в качестве "компенсации".
Задержание членов ОПГ, которые вывели за рубеж более 2,5 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СК показал кадры задержания членов ОПГ, которые выводили деньги за рубеж
15 сентября, 10:42
"В процессе совершения одного из вымогательств обвиняемые ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон. В другом случае они под угрозой причинения ножевых ранений совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив потерпевшего перевести с банковского счета 24 тысячи рублей на карту одного из нападавших, а также заложить телефон в ломбарде и передать им деньги", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчина сообщил об этом работнику ломбарда, который вызвал полицию.
"Суд назначил самому активному участнику наказание в виде 8 лет лишения свободы, а двум его подельникам – по 1 году лишения свободы каждому, отбывать которое определил в исправительной колонии общего режима", – добавили в пресс-службе.
Вину участники ОПГ не признали. Приговор в законную силу не вступил.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
На Урале продлили арест лидеру ОПГ
27 августа, 16:24
 
ПроисшествияОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала