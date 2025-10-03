Рейтинг@Mail.ru
Мэрия Сочи подтвердила использование текстов Оксимирона* в олимпиадах - РИА Новости, 03.10.2025
12:18 03.10.2025
Мэрия Сочи подтвердила использование текстов Оксимирона* в олимпиадах
Мэрия Сочи подтвердила использование текстов Оксимирона* в олимпиадах - РИА Новости, 03.10.2025
Мэрия Сочи подтвердила использование текстов Оксимирона* в олимпиадах
Задания школьного этапа олимпиады по русскому языку, разработанные на основе официальных сборников лингвистических задач в 2022-2024 годах, включали задание с... РИА Новости, 03.10.2025
россия
сочи
образование - общество
oxxxymiron (мирон федоров)
россия, сочи, образование - общество, oxxxymiron (мирон федоров)
Россия, Сочи, Образование - Общество, Oxxxymiron (Мирон Федоров)
Мэрия Сочи подтвердила использование текстов Оксимирона* в олимпиадах

Мэрия Сочи: задания олимпиады по русскому языку включали текст песни Оксимирона

Школьники - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Школьники. Архивное фото
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Задания школьного этапа олимпиады по русскому языку, разработанные на основе официальных сборников лингвистических задач в 2022-2024 годах, включали задание с использованием текста из песни Оксимирона* (Мирон Федоров*), при этом имя конкретного исполнителя в задании не упоминалось, а строчка текста была использована как объект лингвистического исследования, подтвердили РИА Новости в пресс-службе городской администрации после проведенной проверки.
Информация с фотографиями заданий школьного этапа всероссийской олимпиады по русскому языку распространилась в социальных сетях. В одном из олимпиадных заданий 11-класникам следовало ответить на вопрос, включающий текст песни известного рэпера, при этом имя исполнителя не указывалось. По заданию, школьникам нужно было дополнить строчки из песни, а также указать жаргонное существительное.
Суд - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Суд оштрафовал соавтора книги "Лето в пионерском галстуке"
17 июня, 18:36
"Это стандартная и рекомендованная практика для обеспечения высокого уровня и преемственности олимпиадных материалов. Данные задания не использовались впервые, они уже прошли многоуровневую проверку и апробацию в других регионах России в рамках официальной процедуры Всероссийской олимпиады школьников. В тексте задания не упоминалось имя конкретного исполнителя. Для анализа была приведена лишь одна строчка текста, представленная как объект лингвистического исследования. Главный и единственный акцент, который преследовали разработчики, - изучение русского языка. Таким образом использованное задание является легитимным, апробированным и полностью соответствует предметным целям олимпиады - развитию лингвистического мышления и знаний о системе русского языка", - сказали РИА Новости в пресс-службе сочинской администрации, отвечая на вопрос о том, действительно ли в олимпиадные задания по русскому языку могли включить текст из песен иноагента.
По данным сочинской мэрии, конкретная задача олимпиадного задания по русскому языку состояла в анализе этимологии заимствованных слов и современных словообразовательных процессов. Подчеркивается, что это ключевая и традиционная тема в лингвистике, и она полностью соответствует целям олимпиады.
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Минобрнауки опровергло информацию о запрете книг Акунина* для студентов
31 июля, 15:47
В мэрии также полагают, что рэп в данном контексте рассматривается не как элемент субкультуры или возможность популяризации исполнителя, а как одна из современных форм словесного искусства, где важную роль играет поэтический текст.
В администрации Сочи обратили внимание, что от педагога-филолога невозможно потребовать глубоких познаний в музыкальных жанрах и авторах современной музыкальной поэзии.
"Его задача (педагога-филолога - ред.) - анализировать язык как систему, что и было сделано", - подчеркнули в сочинской администрации.
В заявлении мэрии также уточняется, что в управлении по образованию и науке администрации Сочи в будущем примут меры для избежания подобных вопросов, а задания, используемые на олимпиадах, будут впредь дополнительно анализировать.
Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова* в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
В Госдуме обсуждают, что делать библиотекам с книгами иноагентов
14 февраля 2024, 13:56
 
РоссияСочиОбразование - ОбществоOxxxymiron (Мирон Федоров)
 
 
