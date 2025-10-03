Мэрия Сочи подтвердила использование текстов Оксимирона* в олимпиадах

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Задания школьного этапа олимпиады по русскому языку, разработанные на основе официальных сборников лингвистических задач в 2022-2024 годах, включали задание с использованием текста из песни Оксимирона* (Мирон Федоров*), при этом имя конкретного исполнителя в задании не упоминалось, а строчка текста была использована как объект лингвистического исследования, подтвердили РИА Новости в пресс-службе городской администрации после проведенной проверки.

Информация с фотографиями заданий школьного этапа всероссийской олимпиады по русскому языку распространилась в социальных сетях. В одном из олимпиадных заданий 11-класникам следовало ответить на вопрос, включающий текст песни известного рэпера, при этом имя исполнителя не указывалось. По заданию, школьникам нужно было дополнить строчки из песни, а также указать жаргонное существительное.

"Это стандартная и рекомендованная практика для обеспечения высокого уровня и преемственности олимпиадных материалов. Данные задания не использовались впервые, они уже прошли многоуровневую проверку и апробацию в других регионах России в рамках официальной процедуры Всероссийской олимпиады школьников. В тексте задания не упоминалось имя конкретного исполнителя. Для анализа была приведена лишь одна строчка текста, представленная как объект лингвистического исследования. Главный и единственный акцент, который преследовали разработчики, - изучение русского языка. Таким образом использованное задание является легитимным, апробированным и полностью соответствует предметным целям олимпиады - развитию лингвистического мышления и знаний о системе русского языка", - сказали РИА Новости в пресс-службе сочинской администрации, отвечая на вопрос о том, действительно ли в олимпиадные задания по русскому языку могли включить текст из песен иноагента.

По данным сочинской мэрии, конкретная задача олимпиадного задания по русскому языку состояла в анализе этимологии заимствованных слов и современных словообразовательных процессов. Подчеркивается, что это ключевая и традиционная тема в лингвистике, и она полностью соответствует целям олимпиады.

В мэрии также полагают, что рэп в данном контексте рассматривается не как элемент субкультуры или возможность популяризации исполнителя, а как одна из современных форм словесного искусства, где важную роль играет поэтический текст.

В администрации Сочи обратили внимание, что от педагога-филолога невозможно потребовать глубоких познаний в музыкальных жанрах и авторах современной музыкальной поэзии.

« "Его задача (педагога-филолога - ред.) - анализировать язык как систему, что и было сделано", - подчеркнули в сочинской администрации.

В заявлении мэрии также уточняется, что в управлении по образованию и науке администрации Сочи в будущем примут меры для избежания подобных вопросов, а задания, используемые на олимпиадах, будут впредь дополнительно анализировать.

Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова* в реестр иностранных агентов.