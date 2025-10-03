В Сочи проверяют сообщения о текстах Оксимирона* в заданиях олимпиады

СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Администрация Сочи проводит проверку после сообщений о том, что в задания школьной олимпиады по русскому языку могли включить тексты рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров*).

"Проверяем информацию", — сказали в городской администрации.

На задания школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку обратили внимание в соцсетях. В одном из них одиннадцатиклассникам предлагается ответить на вопрос, основанный на тексте песни известного рэпера, при этом имя исполнителя не указывается. Участнику олимпиады нужно восстановить пропущенные слова, а затем назвать жаргонное существительное.

Позже в сочинской мэрии подтвердили, что такое задание действительно было, причем оно, как и другие, использовалось не впервые и прошло многоуровневую проверку в рамках официальной процедуры Всероссийской олимпиады школьников.

"В тексте задания не упоминалось имя конкретного исполнителя. Для анализа была приведена лишь одна строчка текста, представленная как объект лингвистического исследования. Главный и единственный акцент, который преследовали разработчики, — изучение русского языка. Таким образом, использованное задание является легитимным, апробированным и полностью соответствует предметным целям олимпиады — развитию лингвистического мышления и знаний о системе русского языка", — сказали РИА Новости в пресс-службе администрации.

Там пояснили, что задание состояло в анализе этимологии заимствованных слов и современных словообразовательных процессов, а рэп в таком случае рассматривается не как элемент субкультуры или возможность популяризации исполнителя, а как одна из современных форм словесного искусства, где важную роль играет поэтический текст.

При этом в управлении по образованию и науке администрации Сочи пообещали принять меры, чтобы избежать подобных вопросов, и дополнительно анализировать олимпиадные задания.

Минюст внес Федорова* в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.