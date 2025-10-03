Прокуратура попросила 3,5 года колонии для "ведьмы" Алены Полынь

"Прошу назначить 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года", - сказал представитель гособвинения.

По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемая написала книгу "Мое имя Полынь", "содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении указанной группы лиц". Отмечается, что позднее издательство выпустило данное произведение тиражом около 200 экземпляров, после чего книги были размещены для продажи на маркетплейсе.