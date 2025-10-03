Прокуратура попросила 3,5 года колонии для "ведьмы" Алены Полынь

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Гособвинение попросило суд приговорить к 3,5 годам колонии общего режима руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена Полынь), обвиняемую в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости.
"Прошу назначить 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года", - сказал представитель гособвинения.
Алену Полынь задержали в Ивантеевке прошлым летом. СК тогда обвинил ее в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Женщину арестовали, в суде она заявила, что частично признает вину.
В итоге ей были предъявлены обвинения по п. "а" ч.2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемая написала книгу "Мое имя Полынь", "содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении указанной группы лиц". Отмечается, что позднее издательство выпустило данное произведение тиражом около 200 экземпляров, после чего книги были размещены для продажи на маркетплейсе.
Согласно заключению экспертизы, книга содержит публичные призывы к экстремизму.
Как добавила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, "с января 2020 по декабрь 2023 года обвиняемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви".