Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура попросила 3,5 года колонии для "ведьмы" Алены Полынь - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/obvinenie-2046198636.html
Прокуратура попросила 3,5 года колонии для "ведьмы" Алены Полынь
Прокуратура попросила 3,5 года колонии для "ведьмы" Алены Полынь - РИА Новости, 03.10.2025
Прокуратура попросила 3,5 года колонии для "ведьмы" Алены Полынь
Гособвинение попросило суд приговорить к 3,5 годам колонии общего режима руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T15:47:00+03:00
2025-10-03T15:47:00+03:00
происшествия
россия
ивантеевка
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950636151_0:547:1200:1222_1920x0_80_0_0_e05faf2538bfb31b1077c93b73adf827.jpg
https://ria.ru/20250606/schepikhin-2021433679.html
https://ria.ru/20250226/kamchatka-2001611808.html
россия
ивантеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950636151_0:473:1200:1373_1920x0_80_0_0_fa3b76f9dbe5f973d1048391c1fc6faf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ивантеевка, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь
Происшествия, Россия, Ивантеевка, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь
Прокуратура попросила 3,5 года колонии для "ведьмы" Алены Полынь

Прокуратура попросила дать 3,5 года обвиняемой в экстремизме Алене Полынь

© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсетиЕлена Суликова
Елена Суликова - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсети
Елена Суликова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Гособвинение попросило суд приговорить к 3,5 годам колонии общего режима руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена Полынь), обвиняемую в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости.
"Прошу назначить 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года", - сказал представитель гособвинения.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Блогера Щепихина арестовали по делу об экстремизме
6 июня, 21:16
Алену Полынь задержали в Ивантеевке прошлым летом. СК тогда обвинил ее в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Женщину арестовали, в суде она заявила, что частично признает вину.
В итоге ей были предъявлены обвинения по п. "а" ч.2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемая написала книгу "Мое имя Полынь", "содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении указанной группы лиц". Отмечается, что позднее издательство выпустило данное произведение тиражом около 200 экземпляров, после чего книги были размещены для продажи на маркетплейсе.
Согласно заключению экспертизы, книга содержит публичные призывы к экстремизму.
Как добавила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, "с января 2020 по декабрь 2023 года обвиняемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Семейную пару с Камчатки осудили за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"*
26 февраля, 02:33
 
ПроисшествияРоссияИвантеевкаОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала