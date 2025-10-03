В Норвегии задержали трех мужчин по подозрению в запуске БПЛА

Рейтинг@Mail.ru
12:02 03.10.2025
Власти Норвегии задержали трёх граждан Германии за запуск БПЛА в бесполётной зоне аэропорта Му-и-Рана, сообщает портал Nettavisen. РИА Новости, 03.10.2025
в мире
норвегия
германия
осло
в мире, норвегия, германия, осло
В мире, Норвегия, Германия, Осло
Полиция Осло, Норвегия
Полиция Осло, Норвегия. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти Норвегии задержали трёх граждан Германии за запуск БПЛА в бесполётной зоне аэропорта Му-и-Рана, сообщает портал Nettavisen.
"Полиция задержала трёх граждан Германии в аэропорту Му-и-Рана за незаконное использование беспилотников", - говорится в сообщении.
Портал отмечает, что все трое задержанных уже отпущены. Согласно Nettavisen, им чуть больше 20 лет, их подозревают в запуске БПЛА в пятикилометровой зоне у аэропорта.
Норвежские СМИ ранее неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов в Норвегии. Телеканал TV2 сообщал, что аэропорт Осло в ночь на 23 сентября приостановил работу на несколько часов из-за БПЛА, замеченных поблизости. Телерадиокомпания NRK 27 сентября сообщала, что в небе Норвегии у авиабазы в Эрланде обнаружен беспилотник. В ночь на 29 сентября NRK сообщила о закрытии на прием и посадку рейсов аэропорта города Бардуфосс на севере Норвегии из-за замеченных в его районе БПЛА.
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявлял об отсутствии у властей сведений о принадлежности или происхождении БПЛА, замеченных ранее в небе над страной. Как отмечали норвежские СМИ, власти страны 24 сентября задержали семейную пару из Сингапура за запуск БПЛА у замка Акерсхус в Осло, а 1 октября полиция Норвегии предъявила обвинения двум китайским туристам, задержанным по подозрению в запуске БПЛА в бесполетной зоне аэропорта города Бардуфосс.
