Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российской нефти

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мировой нефтяной рынок - это большой сообщающийся сосуд, и отказ Евросоюза от нефти из России означает лишь то, что меняются маршрут и логистика поставок, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Накануне президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что запрет на поставки российских нефти и газа в Европу связан в том числе с утратой суверенитета.
"Надо понимать, что в общей картине, более широкой, нефтяной рынок - как большой сообщающийся сосуд. Отказ одних покупателей от поставок означает лишь то, что изменится маршрут и логистика нефтяных потоков", - сказал Скрябин.
Западные страны неоднократно заявляли, что одна из мотиваций для санкций и отказа от российской нефти - это снижение доходов российского бюджета. Для этого, например страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 47,6 доллара за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Это не единственные санкции против нефтяного сектора России.
Однако Скрябин напомнил, что Россия на фоне ограничений со стороны западных стран почти полностью переориентировала свой нефтяной экспорт на азиатский регион.
При этом Евросоюз еще не полностью отказался от российской нефти - ее продолжают покупать Венгрия и Словакия. К ним она поступает по трубопроводу "Дружба". Тем не менее другие страны активно призывают Будапешт и Братиславу отказываться от этих поставок.
По мнению Скрябина, даже страны ЕС, для которых отказ от нефти из РФ является болезненным, смогут найти альтернативы, но из-за логистики сырье для них будет дороже.
В сентябре президенты Финляндии и Латвии Александр Стубб и Эдгарс Ринкевичс призвали всех членов ЕС отказаться от закупок российской нефти, приведя в пример свои страны. В начале мая Еврокомиссия опубликовала свое предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо, до конца 2027 года, но Венгрия и Словакия, раскритиковали такие планы ЕК.