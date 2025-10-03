Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российской нефти

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мировой нефтяной рынок - это большой сообщающийся сосуд, и отказ Евросоюза от нефти из России означает лишь то, что меняются маршрут и логистика поставок, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

"Надо понимать, что в общей картине, более широкой, нефтяной рынок - как большой сообщающийся сосуд. Отказ одних покупателей от поставок означает лишь то, что изменится маршрут и логистика нефтяных потоков", - сказал Скрябин.

Австралия и Западные страны неоднократно заявляли, что одна из мотиваций для санкций и отказа от российской нефти - это снижение доходов российского бюджета. Для этого, например страны G7 ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 47,6 доллара за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Это не единственные санкции против нефтяного сектора России.

Однако Скрябин напомнил, что Россия на фоне ограничений со стороны западных стран почти полностью переориентировала свой нефтяной экспорт на азиатский регион.

При этом Евросоюз еще не полностью отказался от российской нефти - ее продолжают покупать Венгрия Словакия . К ним она поступает по трубопроводу "Дружба". Тем не менее другие страны активно призывают Будапешт Братиславу отказываться от этих поставок.

По мнению Скрябина, даже страны ЕС, для которых отказ от нефти из РФ является болезненным, смогут найти альтернативы, но из-за логистики сырье для них будет дороже.