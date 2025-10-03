Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российской нефти - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/neft-2046187702.html
Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российской нефти
Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российской нефти - РИА Новости, 03.10.2025
Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российской нефти
Мировой нефтяной рынок - это большой сообщающийся сосуд, и отказ Евросоюза от нефти из России означает лишь то, что меняются маршрут и логистика поставок,... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:55:00+03:00
2025-10-03T14:55:00+03:00
экономика
россия
венгрия
словакия
владимир путин
эдгарс ринкевичс
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_220:325:3283:2048_1920x0_80_0_0_4dd8eee2087852aa215bd7937dd9c8c2.jpg
https://ria.ru/20250618/neft-2023469868.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046014946.html
россия
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венгрия, словакия, владимир путин, эдгарс ринкевичс, евросоюз, еврокомиссия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Россия, Венгрия, Словакия, Владимир Путин, Эдгарс Ринкевичс, Евросоюз, Еврокомиссия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российской нефти

Скрябин: отказ ЕС от российской нефти означает лишь изменение маршрута поставок

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мировой нефтяной рынок - это большой сообщающийся сосуд, и отказ Евросоюза от нефти из России означает лишь то, что меняются маршрут и логистика поставок, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Накануне президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что запрет на поставки российских нефти и газа в Европу связан в том числе с утратой суверенитета.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Инвестор оценил возможность снижения потолка цен на нефть из России
18 июня, 07:53
"Надо понимать, что в общей картине, более широкой, нефтяной рынок - как большой сообщающийся сосуд. Отказ одних покупателей от поставок означает лишь то, что изменится маршрут и логистика нефтяных потоков", - сказал Скрябин.
Западные страны неоднократно заявляли, что одна из мотиваций для санкций и отказа от российской нефти - это снижение доходов российского бюджета. Для этого, например страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 47,6 доллара за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Это не единственные санкции против нефтяного сектора России.
Однако Скрябин напомнил, что Россия на фоне ограничений со стороны западных стран почти полностью переориентировала свой нефтяной экспорт на азиатский регион.
При этом Евросоюз еще не полностью отказался от российской нефти - ее продолжают покупать Венгрия и Словакия. К ним она поступает по трубопроводу "Дружба". Тем не менее другие страны активно призывают Будапешт и Братиславу отказываться от этих поставок.
По мнению Скрябина, даже страны ЕС, для которых отказ от нефти из РФ является болезненным, смогут найти альтернативы, но из-за логистики сырье для них будет дороже.
В сентябре президенты Финляндии и Латвии Александр Стубб и Эдгарс Ринкевичс призвали всех членов ЕС отказаться от закупок российской нефти, приведя в пример свои страны. В начале мая Еврокомиссия опубликовала свое предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо, до конца 2027 года, но Венгрия и Словакия, раскритиковали такие планы ЕК.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал, с чем связан запрет на поставки российской нефти в Европу
2 октября, 20:51
 
ЭкономикаРоссияВенгрияСловакияВладимир ПутинЭдгарс РинкевичсЕвросоюзЕврокомиссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала