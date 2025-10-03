Нефтяные компании за август получили 30,5 миллиарда рублей из бюджета

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нефтяные компании за август в сентябре получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 30,5 миллиарда рублей - по сравнению с 80,4 миллиарда месяцем ранее, свидетельствуют данные Минфина РФ.

При этом в прошлом августе нефтяники получили 145,7 миллиарда рублей. Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ . А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.

Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу, то выплаты обнуляются. По словам вице-премьера РФ Александра Новака , отсечка с 1 сентября будет увеличена на 10 процентных пунктов, то есть по автомобильному бензину - с 10% до 20%, по дизельному топливу - с 20% до 30%. Но выплаты по демпферу за август были под угрозой, поскольку биржевые цены демонстрируют стремительный рост.

По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 в августе составила 69 339 рублей за тонну, превысив отметку, при которой не выплачивается демпфер (66 495 рублей за тонну). Соответственно, если изменения по цене отсечения не будут приняты задним числом с 1 августа, нефтяники лишаются субсидий по бензину за август. Вместе с тем биржевая стоимость дизельного топлива в среднем за август составила 59 225 рублей за тонну, оставаясь ниже текущей демпферной отсечки (68 640 рублей за тонну).