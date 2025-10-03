Рейтинг@Mail.ru
Нефтяные компании за август получили 30,5 миллиарда рублей из бюджета
12:37 03.10.2025 (обновлено: 14:28 03.10.2025)
Нефтяные компании за август получили 30,5 миллиарда рублей из бюджета
Нефтяные компании за август получили 30,5 миллиарда рублей из бюджета - РИА Новости, 03.10.2025
Нефтяные компании за август получили 30,5 миллиарда рублей из бюджета
Нефтяные компании за август в сентябре получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 30,5 миллиарда рублей - по сравнению с РИА Новости, 03.10.2025
экономика, россия, александр новак, аи-92
Экономика, Россия, Александр Новак, АИ-92
Нефтяные компании за август получили 30,5 миллиарда рублей из бюджета

Минфин: нефтяные компании получили 30,5 млрд рублей по топливному демпферу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нефтяные компании за август в сентябре получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 30,5 миллиарда рублей - по сравнению с 80,4 миллиарда месяцем ранее, свидетельствуют данные Минфина РФ.
При этом в прошлом августе нефтяники получили 145,7 миллиарда рублей. Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу, то выплаты обнуляются. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, отсечка с 1 сентября будет увеличена на 10 процентных пунктов, то есть по автомобильному бензину - с 10% до 20%, по дизельному топливу - с 20% до 30%. Но выплаты по демпферу за август были под угрозой, поскольку биржевые цены демонстрируют стремительный рост.
По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 в августе составила 69 339 рублей за тонну, превысив отметку, при которой не выплачивается демпфер (66 495 рублей за тонну). Соответственно, если изменения по цене отсечения не будут приняты задним числом с 1 августа, нефтяники лишаются субсидий по бензину за август. Вместе с тем биржевая стоимость дизельного топлива в среднем за август составила 59 225 рублей за тонну, оставаясь ниже текущей демпферной отсечки (68 640 рублей за тонну).
Таким образом, исходя из данных по биржевым ценам, нефтяники за август получили выплаты по демпфирующему механизму только за дизтопливо.
