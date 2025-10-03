Эксперт объяснил, как вложить в недвижимость небольшую сумму

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопреки распространенному мнению, инвестиции в недвижимость не всегда предполагают гигантские суммы. Как с их помощью сберечь от инфляции 50-100 тысяч рублей и немного заработать, рассказал Вопреки распространенному мнению, инвестиции в недвижимость не всегда предполагают гигантские суммы. Как с их помощью сберечь от инфляции 50-100 тысяч рублей и немного заработать, рассказал агентству “Прайм” руководитель агентства недвижимости "Сила метра квадратного" Василий Еговцев.

Проще всего положить небольшую сумму на вклад, тем более, сейчас есть выгодные предложения. Но можно вложить ее в паевые инвестиционные фонды недвижимости.

“Даженебольшая сумма от 50 до 200 тысяч рублей позволяет войти в объекты коммерческой недвижимости и получать пассивный доход около 10% годовых”, — привел он пример.