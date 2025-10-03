Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, как вложить в недвижимость небольшую сумму - РИА Новости, 03.10.2025
03:09 03.10.2025
Эксперт объяснил, как вложить в недвижимость небольшую сумму
Эксперт объяснил, как вложить в недвижимость небольшую сумму

Егорцев: инвестиции в недвижимость не всегда требуют гигантские суммы

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопреки распространенному мнению, инвестиции в недвижимость не всегда предполагают гигантские суммы. Как с их помощью сберечь от инфляции 50-100 тысяч рублей и немного заработать, рассказал агентству “Прайм” руководитель агентства недвижимости "Сила метра квадратного" Василий Еговцев.
Проще всего положить небольшую сумму на вклад, тем более, сейчас есть выгодные предложения. Но можно вложить ее в паевые инвестиционные фонды недвижимости.
“Даженебольшая сумма от 50 до 200 тысяч рублей позволяет войти в объекты коммерческой недвижимости и получать пассивный доход около 10% годовых”, — привел он пример.
Еслисумма более 200 тысяч рублей, можно рассмотреть субаренду коммерческой недвижимости, а если речь идет о 500 тысячах и более - купить небольшую точку в торговом центре и сдавать ее, как собственник. Доходность будет расти по мере того, как инвестор научится разбираться в деталях, заключил Еговцев.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россиянам рассказали, как мошенники могут украсть биометрические данные
1 октября, 09:38
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
