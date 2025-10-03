https://ria.ru/20251003/nedvizhimost-2046074980.html
Эксперт объяснил, как вложить в недвижимость небольшую сумму
Эксперт объяснил, как вложить в недвижимость небольшую сумму
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Вопреки распространенному мнению, инвестиции в недвижимость не всегда предполагают гигантские суммы. Как с их помощью сберечь от инфляции 50-100 тысяч рублей и немного заработать, рассказал агентству “Прайм”
руководитель агентства недвижимости "Сила метра квадратного" Василий Еговцев.
Проще всего положить небольшую сумму на вклад, тем более, сейчас есть выгодные предложения. Но можно вложить ее в паевые инвестиционные фонды недвижимости.
“Даженебольшая сумма от 50 до 200 тысяч рублей позволяет войти в объекты коммерческой недвижимости и получать пассивный доход около 10% годовых”, — привел он пример.
Еслисумма более 200 тысяч рублей, можно рассмотреть субаренду коммерческой недвижимости, а если речь идет о 500 тысячах и более - купить небольшую точку в торговом центре и сдавать ее, как собственник. Доходность будет расти по мере того, как инвестор научится разбираться в деталях, заключил Еговцев.