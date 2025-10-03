РИМ, 3 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил, что все страны альянса альянса, включая Италию, находятся на "восточном фронте" противостояния с Россией из-за якобы угрозы с ее стороны, несмотря на неоднократные заявления российской стороны о беспочвенности таких обвинений.

Вместе с тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает , но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.