Рейтинг@Mail.ru
Рютте отправил Италию на восточный фронт НАТО - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/nato-2046063930.html
Рютте отправил Италию на восточный фронт НАТО
Рютте отправил Италию на восточный фронт НАТО - РИА Новости, 03.10.2025
Рютте отправил Италию на восточный фронт НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил, что все страны альянса альянса, включая Италию, находятся на "восточном... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T00:37:00+03:00
2025-10-03T00:37:00+03:00
в мире
россия
москва
европа
владимир путин
марк рютте
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036232224_0:79:3062:1801_1920x0_80_0_0_fb2783b9488189b925fdf2d6cc4b3d80.jpg
https://ria.ru/20250924/italija-2043888247.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046051624.html
россия
москва
европа
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036232224_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_04d48d8d9575335d3de8e600fcd55f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, европа, владимир путин, марк рютте, такер карлсон, нато, международный дискуссионный клуб "валдай", италия
В мире, Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, Марк Рютте, Такер Карлсон, НАТО, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Италия
Рютте отправил Италию на восточный фронт НАТО

Рютте отправил Италию на восточный фронт НАТО, объяснив это российской угрозой

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 3 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил, что все страны альянса альянса, включая Италию, находятся на "восточном фронте" противостояния с Россией из-за якобы угрозы с ее стороны, несмотря на неоднократные заявления российской стороны о беспочвенности таких обвинений.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг заявил, что НАТО проводит агрессивную политику в отношении России. При этом именно НАТО, а не РФ отказалась от обязательного включения транспондеров во время полетов над Балтийским морем, отметил он. Российский лидер также заявил, что нельзя не учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании, особенно на фоне планов Парижа предоставить "ядерный зонтик" Европе.
Вид на церковь в Таллине - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Италия продлила размещение системы ПВО в Эстонии
24 сентября, 03:53
"Мы все в опасности, самые современные российские ракеты могут поразить Рим, Амстердам или Лондон со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и их невозможно перехватить нашими традиционными системами ПРО, поэтому они представляют собой очень серьезную опасность. Это означает, что мы все находимся на восточном фронте, не только Эстония, Польша или Румыния, но и Италия", - заявил он.
Путин также ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. В конце августа издание Politico со ссылкой на власти Эстонии сообщало, что республика изучает вопрос восстановления истощенных торфяных болот в качестве одной из мер меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией.
Вместе с тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает , но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мировые СМИ обратили внимание на предостережение Путина
2 октября, 22:36
 
В миреРоссияМоскваЕвропаВладимир ПутинМарк РюттеТакер КарлсонНАТОМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Италия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала