ВСУ пришлось перебросить большую группу наемников в Харьковскую область
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 03.10.2025 (обновлено: 08:41 03.10.2025)
ВСУ пришлось перебросить большую группу наемников в Харьковскую область
ВСУ пришлось перебросить большую группу наемников в Харьковскую область - РИА Новости, 03.10.2025
ВСУ пришлось перебросить большую группу наемников в Харьковскую область
Киеву пришлось перебросить большую группу наемников на Хатненский участок фронта в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 03.10.2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Международный дискуссионный клуб "Валдай"

ВСУ пришлось перебросить большую группу наемников в Харьковскую область

Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Киеву пришлось перебросить большую группу наемников на Хатненский участок фронта в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на Хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наемников", — рассказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие
Боевики ВСУ в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую
1 октября, 06:35

Село Хатнее расположено севернее Купянска, рядом с границей Белгородской и Харьковской областей.

В силовых структурах добавили, что противник понес большие потери в регионе, уничтожено до взвода боевиков.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО
В Харьковской области уничтожили большую часть окруженных в лесу солдат ВСУ
26 сентября, 06:32
Накануне президент Владимир Путин заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что работа по созданию зоны безопасности идет по плану, освобождение Волчанска в Харьковской области — дело времени.
По его словам, группировка "Запад" почти забрала две трети Купянска, центр уже под контролем российской армии.

Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
