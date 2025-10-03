МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Киеву пришлось перебросить большую группу наемников на Хатненский участок фронта в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на Хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наемников", — рассказал собеседник агентства.
Село Хатнее расположено севернее Купянска, рядом с границей Белгородской и Харьковской областей.
В силовых структурах добавили, что противник понес большие потери в регионе, уничтожено до взвода боевиков.
Накануне президент Владимир Путин заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что работа по созданию зоны безопасности идет по плану, освобождение Волчанска в Харьковской области — дело времени.
По его словам, группировка "Запад" почти забрала две трети Купянска, центр уже под контролем российской армии.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
