Украинский наемник мог быть под действием наркотиков, заявил боец - РИА Новости, 03.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 03.10.2025
Украинский наемник мог быть под действием наркотиков, заявил боец
Украинский наемник мог быть под действием наркотиков, заявил боец - РИА Новости, 03.10.2025
Украинский наемник мог быть под действием наркотиков, заявил боец
Польский наемник из состава спецназа ГУР Украины, ликвидированный бойцами пятой роты 392-го полка 19-й дивизии российской группировки войск "Днепр" в населенном РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
безопасность
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
украина, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Украинский наемник мог быть под действием наркотиков, заявил боец

Уничтоженный в Малых Щербаках польский наемник мог быть под действием наркотиков

Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МИХАЙЛОВКА (Запорожская область), 3 окт - РИА Новости. Польский наемник из состава спецназа ГУР Украины, ликвидированный бойцами пятой роты 392-го полка 19-й дивизии российской группировки войск "Днепр" в населенном пункте Малые Щербаки. мог быть под действием наркотических веществ, рассказал РИА Новости боец с позывным "Увар".
Ранее РИА Новости сообщало, что в населенном пункте Малые Щербаки подразделения пятой роты 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" уничтожили превосходящую по численности группу спецназа ГУР Украины. В состав группы входили польский и американский наемники, которых эвакуационная команда оставила на поле боя. События произошли 9 мая 2025 года.
"Это был наш сектор зачистки (в Малых Щербаках - ред.). Вот там они были, поляк и американец. Одного ранили, он лежал в траве, в кювете, и кричал по-польски. Матом нас ругал. Долго отстреливался. Магазина два-три высадил. Была у него польская речь... Пришлось его уничтожить", - рассказал "Увар".
Он добавил, что по поведению украинских боевиков можно сделать вывод, что группа, которую блокировали бойцы ВС РФ, была под действием наркотических веществ.
"Мне кажется, они были "обдолбаны" чем-то. Много матов от них было. Сдаваться не собирались", - сказал "Увар".
На уточняющий вопрос журналиста он ответил, что польский наемник вел беспорядочный огонь из автомата и вел себя неадекватно в сложившейся ситуации.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
