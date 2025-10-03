Украинский наемник мог быть под действием наркотиков, заявил боец

МИХАЙЛОВКА (Запорожская область), 3 окт - РИА Новости. Польский наемник из состава спецназа ГУР Украины, ликвидированный бойцами пятой роты 392-го полка 19-й дивизии российской группировки войск "Днепр" в населенном пункте Малые Щербаки. мог быть под действием наркотических веществ, рассказал РИА Новости боец с позывным "Увар".

Ранее РИА Новости сообщало, что в населенном пункте Малые Щербаки подразделения пятой роты 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" уничтожили превосходящую по численности группу спецназа ГУР Украины . В состав группы входили польский и американский наемники, которых эвакуационная команда оставила на поле боя. События произошли 9 мая 2025 года.

"Это был наш сектор зачистки (в Малых Щербаках - ред.). Вот там они были, поляк и американец. Одного ранили, он лежал в траве, в кювете, и кричал по-польски. Матом нас ругал. Долго отстреливался. Магазина два-три высадил. Была у него польская речь... Пришлось его уничтожить", - рассказал "Увар".

Он добавил, что по поведению украинских боевиков можно сделать вывод, что группа, которую блокировали бойцы ВС РФ , была под действием наркотических веществ.

"Мне кажется, они были "обдолбаны" чем-то. Много матов от них было. Сдаваться не собирались", - сказал "Увар".