06:16 03.10.2025
Эксперт посоветовала для безопасного сна ставить телефон на авиарежим

Голицына посоветовала не класть смартфон под подушку

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Для безопасного и комфортного сна уведомления на смартфоне рекомендуется отключать или вовсе ставить его на авиарежим, также не стоит класть гаджет под подушку - лучше убрать на прикроватную тумбочку или столик, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Чтобы смартфон не мешал полноценному восстановлению организма, рекомендуем переводить устройство в авиарежим или хотя бы отключать уведомления на ночь. Кроме того, нужно активировать фильтр синего света - режимы Night Shift или их аналоги снижают нагрузку на глаза и помогают быстрее заснуть. Телефон следует оставлять на прикроватной тумбочке или столике, а не под подушкой, чтобы исключить риск перегрева", - сказала она.
Девушка проверяет свой телефон - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Эксперт объяснил, как проверить смартфон на вирусы
16 августа, 03:15
Смартфон, оставленный под подушкой во время зарядки, может нагреваться, особенно если используется неоригинальное зарядное устройство или плотный чехол. Эксперт рекомендует использовать смарт-будильники или фитнес-браслеты: они могут заменить смартфон в роли будильника и стать помощником в контроле фаз сна.
Голицына объяснила, что уровень мощности смартфона слишком мал, чтобы навредить человеку. Современные телефоны соответствуют жестким нормам SAR (показатель удельного поглощения энергии), и даже при активных звонках излучение в сотни раз ниже санитарных пределов.
Однако светодиодные дисплеи телефонов излучают заметное количество синего света. Именно он, по словам эксперта, снижает выработку мелатонина - гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования.
"Как известно, привычка пролистывать соцсети перед сном может отодвигать момент засыпания и ухудшать качество отдыха. Даже если вы не просыпаетесь от вибрации или уведомлений, нервная система фиксирует эти сигналы. В итоге фазы глубокого сна становятся короче, а утром человек чувствует себя менее отдохнувшим", - добавила Голицына.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Юрист назвала данные, которые опасно хранить в смартфоне
14 июля, 03:15
 
