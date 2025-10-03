Суд в Москве заочно рассмотрит дело ЛГБТ*-активистки Казанцевой**

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно рассмотрит дело признанной в РФ иноагентом ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой**, обвиняемой по трем статья УК РФ, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее суд заочно выдал санкцию на ее арест по обвинению в несоблюдении обязанностей иноагента, срок ареста установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.