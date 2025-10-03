https://ria.ru/20251003/moskva-2046293842.html
Суд в Москве заочно рассмотрит дело ЛГБТ*-активистки Казанцевой**
Суд в Москве заочно рассмотрит дело ЛГБТ*-активистки Казанцевой** - РИА Новости, 03.10.2025
Суд в Москве заочно рассмотрит дело ЛГБТ*-активистки Казанцевой**
Хорошевский суд Москвы заочно рассмотрит дело признанной в РФ иноагентом ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой**, обвиняемой по трем статья УК РФ, сказано в... РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно рассмотрит дело признанной в РФ иноагентом ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой**, обвиняемой по трем статья УК РФ, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрировано уголовное дело Казанцевой* А.Н.", - сказано в материалах.
По данным суда, ей вменяются три статьи УК РФ
- части 2 статьи 330.1 (неисполнение обязанностей иноагента), часть 2 статьи 207.3 (распространение фейков про армию), часть 1.1 статьи 282.2 (вовлечение в деятельность экстремистской организации).
Дата рассмотрения еще не назначена.
Ранее суд заочно выдал санкцию на ее арест по обвинению в несоблюдении обязанностей иноагента, срок ареста установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.
Она объявлена в международный розыск.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.