В Арбитражном суде Москвы эвакуируют людей
В Арбитражном суде Москвы эвакуируют людей - РИА Новости, 03.10.2025
В Арбитражном суде Москвы эвакуируют людей
Объявление о пожарной тревоге транслируется в здании Арбитражного суда Москвы, всех находящихся в здании просят его покинуть, передает корреспондент РИА Новости
2025-10-03T11:54:00+03:00
2025-10-03T11:54:00+03:00
2025-10-03T12:03:00+03:00
происшествия
москва
москва
происшествия, москва
В Арбитражном суде Москвы эвакуируют людей
В Арбитражном суде Москвы объявили пожарную тревогу и проводят эвакуацию
МОСКВА, 3 окт – РИА Ноовсти. Объявление о пожарной тревоге транслируется в здании Арбитражного суда Москвы, всех находящихся в здании просят его покинуть, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Внимание, пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление… Всем немедленно покинуть здание… Персоналу обеспечить беспрепятственное движение людей согласно плану эвакуации", - звучит объявление по громкой связи.
Сотрудники суда и посетители выходят на улицу.