В Арбитражном суде Москвы эвакуируют людей - РИА Новости, 03.10.2025
11:54 03.10.2025 (обновлено: 12:03 03.10.2025)
В Арбитражном суде Москвы эвакуируют людей
В Арбитражном суде Москвы эвакуируют людей
Объявление о пожарной тревоге транслируется в здании Арбитражного суда Москвы, всех находящихся в здании просят его покинуть, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 03.10.2025
В Арбитражном суде Москвы эвакуируют людей

МОСКВА, 3 окт – РИА Ноовсти. Объявление о пожарной тревоге транслируется в здании Арбитражного суда Москвы, всех находящихся в здании просят его покинуть, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Внимание, пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление… Всем немедленно покинуть здание… Персоналу обеспечить беспрепятственное движение людей согласно плану эвакуации", - звучит объявление по громкой связи.
Сотрудники суда и посетители выходят на улицу.
Около апелляционного суда в Москве нашли подозрительный предмет
19 февраля, 15:58
 
