В Москве "Большую глину № 4" заменили "Садовой лопаткой"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Скульптура "Садовая лопатка" Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген заменила "Большую глину № 4" на Болотной набережной, ее установили в пятницу утром, сообщили в пресс-службе Дома культуры "ГЭС-2".

"На спуске к Водоотводному каналу появилась скульптура Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген — известных во всем мире классиков поп-арта. Новая работа установлена на месте "Большой глины № 4" Урса Фишера... "Садовая лопатка" — это скульптура в виде знакомого всем садового инструмента, увеличенного во много раз", - говорится в сообщении в Telegram-канале

Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген предлагают задуматься о культивации новых идей и смыслов, бережно выращиваемых творцом, отметили в "ГЭС-2". Среди других работ Олденбурга и ван Брюгген есть также гигантские рожок мороженого, бельевая прищепка, английская булавка, волан для бадминтона.

В пресс-службе напомнили, что скульптуры художников всегда располагаются в открытых пространствах: за счет игры с формой и содержанием они меняют привычный городской ландшафт, стирая границы между реальностью и воображением. Впервые работа выставлялась на крыше нью-йоркского Метрополитен-музея, а теперь временно выставлена на Болотной набережной.

Ранее в Доме культуры "ГЭС-2 " сообщили, что демонтированную "Большую глину № 4" заменит другая художественная работа. Скульптура "Большая глина №4", которая ранее располагалась у Дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы , была демонтирована в июле. Позже стало известно, что ее перенесли в парк возле офиса " Новатэк " на Ленинском проспекте. Установка на новом месте проходила в течение недели и завершилась прошлой ночью.