Рейтинг@Mail.ru
Моор: креативные индустрии становятся новым сектором экономики - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
22:06 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/moor-2046286027.html
Моор: креативные индустрии становятся новым сектором экономики
Моор: креативные индустрии становятся новым сектором экономики - РИА Новости, 03.10.2025
Моор: креативные индустрии становятся новым сектором экономики
Креативные индустрии становятся новым сектором экономики, во многих процессах такого становления Тюменская область находится в числе лидеров, заявил губернатор... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T22:06:00+03:00
2025-10-03T22:06:00+03:00
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_206849dffefb7329110581f8675e7f24.jpg
https://ria.ru/20250918/tnf-2025-2042682178.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0cb9f9012292ea3194f313be1fc33a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор
Тюменская область, Александр Моор
Моор: креативные индустрии становятся новым сектором экономики

Губернатор Моор: креативные индустрии превращаются в новый сектор экономики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 3 окт – РИА Новости. Креативные индустрии становятся новым сектором экономики, во многих процессах такого становления Тюменская область находится в числе лидеров, заявил губернатор Александр Моор на открытии форума "КПД".
Форум креативных предпринимателей "КПД" проходит в пятницу и субботу в Тюменском технопарке, в нем участвуют около 100 экспертов и 3 тысячи человек из 30 городов России.
"За последние пять лет креативные индустрии превращаются в новый сектор экономики. Во многих процессах становления креативной экономики Тюменская область находится в числе лидеров. Мы гордимся, что практика региона вошла в основу первого стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив", - отметил Моор в видеообращении к участникам форума.
Форум ежегодно поднимает актуальные вопросы развития отрасли. На предыдущем была доработана региональная стратегия развития креативных индустрий, тогда же появился тезис "губернатор – главный продюсер креативных индустрий". В числе приоритетов стратегии – содействие продвижению креативных продуктов региона на внутреннем и внешних рынках. Этому вопросу посвящен нынешний форум.
Гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев во время брифинга сообщил журналистам, что значительная доля площадок форума носят рабочий характер — пройдут стратегические сессии по направлениям ремесленничества и гастрономии. По итогам форума будут сформированы дорожные карты или стратегии развития отдельных отраслей, в первую очередь - по продвижению бизнеса.
Промышленно-энергетический форум TNF в Тюменском технопарке - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На TNF-2025 обсудили поддержку бизнесом креативных индустрий
18 сентября, 13:24
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала