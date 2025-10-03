Моор: креативные индустрии становятся новым сектором экономики

ТЮМЕНЬ, 3 окт – РИА Новости. Креативные индустрии становятся новым сектором экономики, во многих процессах такого становления Тюменская область находится в числе лидеров, заявил губернатор Александр Моор на открытии форума "КПД".

Форум креативных предпринимателей "КПД" проходит в пятницу и субботу в Тюменском технопарке, в нем участвуют около 100 экспертов и 3 тысячи человек из 30 городов России.

"За последние пять лет креативные индустрии превращаются в новый сектор экономики. Во многих процессах становления креативной экономики Тюменская область находится в числе лидеров. Мы гордимся, что практика региона вошла в основу первого стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив", - отметил Моор в видеообращении к участникам форума.

Форум ежегодно поднимает актуальные вопросы развития отрасли. На предыдущем была доработана региональная стратегия развития креативных индустрий, тогда же появился тезис "губернатор – главный продюсер креативных индустрий". В числе приоритетов стратегии – содействие продвижению креативных продуктов региона на внутреннем и внешних рынках. Этому вопросу посвящен нынешний форум.